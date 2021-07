Quand sport et musique ne font qu’un : feu vert pour le Big Air Chur 2021

Les rois de la neige débarquent en ville ! Cet automne, le coup d’envoi de la saison de Coupe du monde de big air sera donné à Coire. Du 20 au 23 octobre 2021, le premier Big Air Chur se tiendra sur le site de la Obere Au dans la capitale grisonne.

Cette entrée en matière dans la Coupe du monde FIS sera absolument inédite en Suisse. Le gratin mondial du freeski et du snowboard se retrouvera à Coire pour le festival de big air, lequel s’étendra sur plusieurs jours et fera foi également de qualification pour les Jeux Olympiques 2022.

« Swiss-Ski et Swiss-Snowboard se réjouissent énormément qu’un événement de Coupe du monde dans cette discipline ait lieu pour la première fois en Suisse en octobre et que soit donné simultanément le coup d’envoi de la saison olympique de big air – et ce, d’autant plus dans le cadre d’un tel festival, conçu sur le long terme », déclare Sacha Giger, Directeur Ski freestyle, Snowboard et Télémark chez Swiss-Ski, soulignant l’importance de l’événement. Cette manifestation de grande ampleur est organisée par la société événementielle de renom First Event AG, qui est également en charge de l’Openair Frauenfeld.

Sport, musique et culture

Le Conseil municipal de Coire a adopté à une forte majorité le projet pour le Big Air Chur, qui fait aussi la part belle à l’art et à la culture : en sus du spectacle de freestyle, les visiteurs profiteront en effet d’un riche programme musical et culturel.

Tandis que les plus grands noms de la discipline éblouiront les spectateurs avec leurs figures et des sauts impressionnants, l’accent sera mis en parallèle sur la musique, avec un programme haut en couleur comprenant des artistes nationaux et internationaux.

« Le Big Air Chur 2021 propose aux athlètes une plateforme unique en son genre, leur permettant de présenter leur sport et leur passion au public dans un contexte urbain », ajoute Sacha Giger.



Programme Big Air Chur 2021

Mercredi 20 octobre 2021

Entraînement freeski et snowboard

Jeudi 21 octobre 2021

Entraînement freeski et snowboard

Vendredi 22 octobre 2021

Dès 9h00 qualifications freeski

Dès 18h00 finales freeski

Puis musique live et programme culturel

Samedi 23 octobre 2021

Dès 9h00 qualifications snowboard

Dès 18h00 finales snowboard

Puis musique live et programme culturel



Le programme musical et sportif détaillé, avec toutes les informations relatives à la billetterie, aux invités musicaux et aux athlètes sera disponible à partir de début août. L’impatience monte !