RAPPORT CICUREL : ETWINNING OUTIL PRIVILÉGIÉ POUR ÉTABLIR DES PARTENARIATS EUROPÉENS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Co-financé par Erasmus+ et déployé par Réseau Canopé, eTwinning est identifié dans le rapport de la députée européenne Ilana Cicurel comme l’instrument privilégié pour une mobilité européenne généralisée et un jumelage systématique des établissements scolaires français.

Que dit le rapport Cicurel ?

L’eurodéputée Ilana Cicurel, en charge d’une mission visant à « fortifier l’appartenance à l’Europe par la mobilité des professeurs et des élèves dans le système éducatif français », a remis son rapport au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, jeudi 1er juillet. L’une des recommandations dressées vise à ce que tous les établissements scolaires français du premier et second degrés aient un jumelage numérique avec un établissement scolaire d’un pays membre de l’Union européenne. À ce titre, Ilana Cicurel identifie eTwinning comme « l’instrument privilégié pour établir rapidement des partenariats et ouvrir des

perspectives de long terme qui rendront possibles les expériences européennes de tous et enrichiront les pratiques pédagogiques des professeurs ».

Qu’est-ce qu’eTwinning ?

eTwinning est une action s’inscrivant dans la « Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques » du programme Erasmus+, visant à favoriser les projets de coopération européens dans le champ de l’éducation scolaire via les technologies de l’information et la communication. Ce dispositif offre à plus de 940 000 enseignants de 43 pays, la possibilité d’entrer en contact, d’échanger des pratiques pédagogiques et de mener des projets d’échanges interdisciplinaires à distance.

Grâce à la mise à disposition d’outils numériques sécurisés, les enseignants peuvent utiliser eTwinning gratuitement pour mener un projet à distance avec d’autres classes européennes, travailler de manière interdisciplinaire et transversale, dynamiser leur enseignement et enrichir leur développement professionnel.

Plus d’informations sur eTwinning : https://www.etwinning.fr/demarrer/faire-ses-premiers-pas.html