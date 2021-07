Ivanti lance le programme Summer of Security pour participer à l’effort national et renforcer son engagement à protéger ses clients.

Ivanti, éditeur d’une plateforme d’automatisation permettant de découvrir, gérer, sécuriser et servir les biens IT du Cloud à la périphérie inaugure son programme Summer of Security, renforçant ainsi son engagement à protéger ses clients face à la multiplication des cybermenaces sophistiquées, qui visent les entreprises et les instances gouvernementales du monde entier. Avec le programme Summer of Security, Ivanti redouble d’efforts pour mener à bien sa mission : sécuriser l’Everywhere Workplace.

Cela fait suite à l’injonction officielle du Président américain M. Joe Biden, qui demande un renforcement de la cybersécurité. Il réclame une meilleure collaboration et un meilleur partage des informations entre le gouvernement et le secteur privé ; et exige « de vrais changements et des investissements conséquents pour défendre les institutions vitales à la base de l’American Way of Life ». Pour appliquer ces consignes, Ivanti s’engage à adopter une approche collaborative de la sécurité et à mettre la barre plus haut en matière de sécurité, face à des cyberpirates de plus en plus préparés.

Dans ce cadre, Ivanti a récemment annoncé la nomination de Daniel Spicer comme Vice President of Security. Il va apporter son soutien à l’infrastructure globale de cybersécurité de l’entreprise, en travaillant avec les équipes d’ingénierie pour renforcer encore la sécurité des solutions Ivanti en : évaluant les futurs rachats du point de vue de la solidité des mesures de sécurité et de la différenciation sur le marché et en optimisant la sécurité réseau d’Ivanti pour protéger ses propres systèmes et données.

À plus long terme, Ivanti prévoit : d’embaucher davantage de personnes pour former une équipe Sécurité produit plus nombreuse et encore plus experte ; de continuer à acquérir des entreprises pour renforcer son offre de fonctionnalités en matière de sécurité ; de former des partenariats avec des fournisseurs pour étendre le champ d’action de la plateforme Ivanti Neurons et de créer de nouvelles fonctions produit qui permettront aux entreprises de mieux sécuriser leurs biens numériques dans l’Everywhere Workplace. Ivanti continuera également à collaborer avec les leaders de l’industrie, y compris les directions du gouvernement fédéral et du secteur privé, pour établir de nouvelles normes sur la façon dont l’industrie aborde la sécurité.

« Les pirates sont devenus plus performants, alors le secteur de la sécurité doit relever le défi », explique Daniel Spicer. « Alors que les entreprises et les instances gouvernementales sont confrontées à des attaques toujours plus sévères contre leurs technologies, Ivanti s’engage à protéger ses clients et à limiter les menaces aussi vite que possible. Pour commencer, il faut se concentrer sur l’élaboration de produits sécurisés, sur la formation aux meilleures pratiques et sur la façon d’aider les entreprises à mettre en place des mesures de sécurité solides via une stratégie Zero Trust. On a aussi besoin de transparence et de collaboration. »

Le passage rapide au télétravail a changé à tout jamais le paysage des menaces. Dans l’Everywhere Workplace, les collaborateurs utilisent différents périphériques pour accéder aux réseaux, données et services de l’entreprise, car ils travaillent de partout. Même si cela a fait exploser la productivité, ce paysage de télétravail a aussi augmenté la surface d’attaque de l’entreprise et créé pour les entreprises une multitude de problèmes de sécurité.

Dans le même temps, les pirates sont devenus plus audacieux et plus pointus. Récemment, des pirates ont perturbé la vie quotidienne et provoqué le chaos à grande échelle via des attaques par ransomware visant de gros fournisseurs de viande ou des systèmes de pipeline. De plus, d’après une enquête mondiale menée par Ivanti, une très large portion (58 %) des personnes interrogées disent que leur entreprise a subi une attaque par ransomware au cours de l’année écoulée. Parmi ces entreprises victimes, la majorité (53 %) affirme qu’il a fallu une à quatre semaines pour s’en remettre. Ivanti a interrogé plus de 1 000 professionnels de l’IT d’entreprise aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon.

Pour lutter contre ces menaces permanentes, l’Everywhere Workplace exige une sécurité partout. La sécurité Zero Trust permet aux entreprises de mettre en place un réseau plus solide et plus impénétrable, en vérifiant constamment chaque bien et transaction avant d’autoriser l’accès. Cette vérification inclut (entre autres mesures) une authentification forte des utilisateurs, des contrôles de l’état de sécurisation des périphériques et une micro-segmentation des réseaux. Le Zero Trust tient également compte de l’ensemble du contexte de l’environnement utilisateur, et pas seulement de certaines données isolées, avant d’autoriser l’accès.

« Le modèle Zero Trust est la seule infrastructure de sécurité capable de permettre aux entreprises de se protéger efficacement contre la multiplication des attaques, et de mettre en place un Everywhere Workplace fiable et sécurisé », commente le Dr. Chase Cunningham, analyste du secteur, anciennement collaborateur Forrester et créateur de l’écosystème Forrester Zero Trust eXtended Ecosystem. « En mettant en œuvre une stratégie de sécurité Zero Trust incluant des technologies d’automatisation, les entreprises peuvent appliquer des mesures de sécurité complètes pour l’ensemble des utilisateurs, des périphériques, des applications, des réseaux et des données. »

Pour en savoir plus sur la sécurité Zero Trust pour l’Everywhere Workplace, cliquez ici.

À propos d’Ivanti

