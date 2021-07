Le service de moulage par injection de Protolabs enrichit ses moyens de contrôle qualité production

Pour renforcer la qualité son service de production à la demande en moulage par injection, Protolabs lance l’intégration de contrôles tri-dimensionnels en production, appelé « Critical to Quality (CTQ) », et ceci tout en conservant les délais inégalés proposés par Protolabs. Le fonctionnement de cette nouvelle prestation est simple et rapide, au travers du compte client via notre plateforme e-commerce.

Celui a la possibilité de charger son 3D ainsi que le plan 2D associé, sur lequel il peut identifier jusqu’à 5 cotes à suivre en CTQ.

Deux types de cotes sont possibles, cote critique ou cote de référence.

Les ingénieurs Protolabs confirmeront la faisabilité des cotes demandées ou pourront proposer des alternatives, et soumettront au client le plan de contrôle associé.

Les mesures seront réalisées par une machine tri-dimensionnelle, sur les 3 premières pièces pour les cotes de référence, sur 30 pièces pour les cotes critiques.

Selon Lee Ball, directeur général de Protolabs, « Auparavant, les fabricants considéraient ce niveau de rapport comme une étape supplémentaire du processus, qui peut soit prolonger le temps de production, soit être réalisé dans leurs propres laboratoires de métrologie lorsqu’ils reçoivent la commande. Mais chez Protolabs, ce contrôle qualité est inclus, sans pour autant affecter les délais de production et de livraison des pièces moulées par injection.

Cela peut faire une énorme différence pour la mise sur le marché des produits de nos clients, car nous gagnons des jours et, dans certains cas, des semaines. Nous sommes en mesure de réaliser les commandes de nos clients, depuis le téléchargement du fichier CAO jusqu’à la livraison des pièces certifiées CTQ, en passant par la conception pour la fabrication et l’établissement du devis, en un jour seulement. En comparaison, la plupart des autres fournisseurs mettent des semaines. »

Ce nouveau service est disponible dans le cadre du service de fabrication à la demande de Protolabs. Ainsi, les ingénieurs peuvent contrôler le développement complet et la production de leurs pièces depuis leur propre bureau. Même si une conception doit être modifiée, ils n’attendent pas que le fournisseur les contacte à nouveau, mais disposent d’une visibilité totale du processus.

Lee Ball poursuit : « Notre service de fabrication à la demande permet au client d’exercer un contrôle total. Tout se passe comme s’il avait sa propre ligne de production contrôlée depuis son bureau. Si tout se passe bien, la rapidité de la production et de l’expédition est assurée, mais même en cas de problème, le fait de disposer d’une telle visibilité et d’un tel contrôle leur permet de prendre les commandes et de résoudre le problème sans délai.

L’automatisation moderne va bien au-delà de la robotique; il s’agit d’avoir une visibilité et un contrôle du processus lui-même. Nous avons étendu ce processus, afin que les clients disposent d’une visibilité en temps réel sur la production tout le long de la chaîne d’approvisionnement. »

Pour en savoir plus sur la fabrication à la demande et le service d’inspection critique pour la qualité de Protolabs, rendez-vous sur : www.protolabs.fr