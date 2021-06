« TREEG » ou l’arbre aux œufs de la connaissance

Le 25 juin, Audencia et la Fondation de France ont inauguré TREEG, l’arbre aux œufs de la connaissance, en présence de Pascale MarthineTayou, l’artiste camerounais qui signe cette œuvre d’art. Elle a pris place sur le parvis du site nantais Atlantic Campus d’Audencia. Elle rejoint également les nouvelles œuvres qui composent le parcours artistique proposé cette année par Le Voyage à Nantes. Cette inauguration marque le point final de travaux de rénovation et d’extension de deux des trois campus nantais d’Audencia.

L‘art comme première expérience à l‘arrivée à Audencia Atlantic Campus

TREEG, contraction de TREE et EGG, ou l’arbre aux œufs de la connaissance, est une œuvre monumentale aux sphères colorées, qui prend place sur le parvis d’Audencia, au cœur du campus partagé avec Centrale et l’Université de Nantes. Le Voyage à Nantes a également intégré l’œuvre dans son parcours artistique 2021. TREEG symbolise l’engagement et l’ouverture historique d’Audencia en faveur de la culture et des arts. L’œuvre, symbole de vie et de durabilité, accueille ainsi les visiteurs et les étudiants d’Audencia dès l’arrivée sur le campus, empruntant les racines de l’arbre symbolisées au sol pour cheminer jusqu’à l’école.

Réalisée dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France, cette commande a été formulée et portée par un groupe d’enseignants-chercheurs, d’étudiants et de personnel administratif de l’école, qui voulait souligner l’importance de l’ouverture sur une culture plurielle, indispensable dans la mise en perspective, l’hybridation et la fertilisation croisée des diverses connaissances et compétences. L’œuvre rassemble tous les étudiants de l’école de management mais aussi plus largement toute personne apprenante : l’éducation poussée par la curiosité n’a pas d’âge, pas de frontières. Cet arbre symbolise l’aspect vivant, mouvant, et illimité de la connaissance.

Le groupe pilote du projet, accompagné d’une médiatrice en art, Mari Linnman, 3CA, membre de la société Nouveaux commanditaires Arts & Sciences, a sollicité Pascale Marthine Tayou, artiste camerounais dont l’activité est connue sur le plan international. L’œuvre a été fabriquée sous la responsabilité de l’agence 47 Nord, en lien avec l’atelier Bl.am et des artisans de la région des Pays de la Loire.

Depuis 1993, l’action des Nouveaux commanditaires a permis la réalisation de plus de 450 œuvres en France et en Europe.

Une œuvre signée Pascale Marthine Tayou

Né en 1966 à Nkongsamba, au Cameroun, Pascale Marthine Tayou vit et travaille entre la Belgique et son pays d’origine. Il est représenté par GALLERIA CONTINUA. Il est venu de nombreuses fois à Nantes pour discuter avec le groupe de commanditaires et s’imprégner de la vie de l’école. Pendant la phase d’étude du projet, il réalise une proposition visuelle inspirée par ces échanges et par ses observations, illustrant un parcours où l’exercice physique et l’expérience artistique se mêlent dans un jeu en plein air ouvert à tous. C’est à partir de ce dessin que l’artiste et les commanditaires ont construit le contexte de l’œuvre, située à la croisée des chemins : le chemin de l’école imprégné de recherche, d’innovation et d’ouverture à des domaines hors de son champ du management et le chemin tracé autour de la vie de nomade de l’artiste, faite de mosaïque de cultures aux origines plurielles.

En créant son propre vocabulaire, Pascale Marthine Tayou offre des combinaisons d’images et de formes issues d’ici et d’ailleurs dont les symboles et les références artistiques structurent une représentation des infinis paradoxes du monde qui nous entoure.