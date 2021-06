Christopher Krebs rejoint le comité consultatif de SentinelOne

SentinelOne, la plateforme autonome de cybersécurité, annonce que Christopher Krebs a rejoint le conseil consultatif de la société en tant que membre fondateur. Chris Krebs, qui a récemment occupé le poste de directeur de la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), agence fédérale américaine sous la supervision du département de la Sécurité intérieure des États-Unis, rejoint SentinelOne pour l‘aider à protéger les organisations fédérales, nationales et les entreprises contre les ransomwares dans un contexte de menaces toujours plus virulentes.

« Les attaques actuelles par ransomware touchent tous les aspects de nos vies : chaque industrie, chaque endroit et chaque entreprise court un risque. Chaque semaine, nous découvrons de nouvelles attaques qui combinent extorsion, vol de données et mise à mal des activités », déclare Nicholas Warner, COO, SentinelOne. « Nous sommes fiers que Chris Krebs rejoigne notre comité consultatif. Peu de personnes ont une expertise aussi solide de la lutte contre les ransomwares et les menaces avancées dans le secteur public ou privé. »

L’expérience et le point de vue de Chris Krebs seront précieux pour SentinelOne, qui continue à faire évoluer ses solutions. Chris Krebs rejoint SentinelOne après une longue carrière à la tête de programmes de cybersécurité dans des organisations publiques et privées renommées. Avant de rejoindre la CISA en tant que premier directeur, il a occupé d’autres fonctions à la Sécurité intérieure et chez Microsoft.

« SentinelOne propose une approche proactive et innovante de la cybersécurité dont les organisations des secteurs public et privé ont besoin », ajoute Chris Krebs. « Les solutions traditionnelles ont du mal à suivre le rythme face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Les organisations, tous secteurs confondus, devraient adopter des solutions qui leur permettent d’égaler et de dépasser les cybercriminels grâce à une prévention, une détection et une réponse automatisées. Je suis très enthousiaste à l‘idée de rejoindre le comité consultatif de SentinelOne. Cela va me permettre de continuer à aider les organisations non seulement à se défendre contre les menaces d’aujourd’hui, mais aussi à devenir plus résilientes et à anticiper les risques futurs.«

Les cybercriminels ciblent et compromettent aujourd’hui les entités privées et publiques quelles qu’elles soient, et les ransomwares sont souvent leur vecteur de prédilection. Les outils d’IA de première génération ont du mal à gérer le volume, la variété et la vélocité des données qui doivent être analysées, en temps réel, pour garantir une prévention efficace. La technologie alimentée par l’IA de SentinelOne vise à sécuriser et à remédier aux menaces avancées de manière continue, proactive et autonome.

À propos de SentinelOne

SentinelOne est la seule solution de cybersécurité, alimentée par l’IA, qui intègre dans une seule et même plateforme XDR, autonome, des capacités de prévention et de détection/réponse sur tous les actifs de l’entreprise, des postes de travail aux dispositifs IoT en passant par les conteneurs et workloads dans le cloud. SentinelOne offre aux entreprises une visibilité totale sur l’ensemble des activités de leur réseau à la vitesse des machines et les protège des attaques, à chaque étape du cycle de vie des menaces. Pour en savoir plus, consultez sentinelone.com