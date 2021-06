Colombus Consulting publie son 8e rapport RSE

Partenaire depuis 2009 du programme de l’ONU Global Compact en faveur de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise, Colombus Consulting, cabinet français et indépendant de conseil en management, publie son 8e rapport RSE.

Colombus Consulting est adhérent à Global Compact, pacte réunissant 13 000 participants dans 170 pays s’engageant à intégrer et à promouvoir des principes relatifs aux droits de l’homme, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Depuis 2017, le cabinet a qualifié sa COP au niveau GC Advanced, niveau le plus élevé.

En février 2021, Colombus Consulting a été certifié B Corp en France et en Suisse, devenant ainsi le plus grand cabinet de conseil en management et organisation B Corp en France.

Membre de la Communauté des entreprises à mission depuis fin 2018, Colombus Consulting a inscrit fin 2020 sa raison d’être dans ses statuts : “Aider les individus, collectifs et écosystèmes à révéler ce qu’ils ont à apporter au monde.”

Engagé depuis 2009 en tant qu’opérateur économique à promouvoir des actions visant à favoriser les équilibres environnementaux, sociaux et sociétaux, Colombus Consulting rend public son 8e rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. La démarche RSE de Colombus Consulting est portée par Elsa Cuisinier (Présidente) et Christophe Bailey (Directeur Général), qui déterminent les ambitions et les objectifs à atteindre.

La politique RSE est portée par une quinzaine de collaborateurs du Lab RSE, qui irriguent les pratiques au sein du cabinet.

« En 2020, nous avons contribué à notre échelle, aux défis soulevés par la crise sanitaire en rejoignant dès le mois d’avril la Réserve civique, plateforme nationale en faveur de l’action des associations dans la lutte contre le Covid-19. L’année 2020 fut aussi celle de l’accélération de nos ambitions solidaires et responsables à travers deux projets majeurs : la certification B Corp obtenue en mars 2021 et le changement de statut de l’entreprise en Société à mission. Le métier du conseil sera clé pour aider les dirigeants à dessiner une société plus humaine et plus respectueuse de son environnement », explique Elsa Cuisinier, Présidente de Colombus Consulting.

Favoriser l’épanouissement des salariés au travail

Accueillir et fidéliser nos collaborateurs

Fin 2020, 100 % des collaborateurs étaient en CDI et le cabinet a embauché 26 collaborateurs au cours de l’année. Colombus Consulting mène une politique de fidélisation dont les résultats s’illustrent par une baisse du taux de turnover (14,53% en 2020 vs 15,6% en 2019).

Les partenariats du cabinet avec les grandes écoles jouent un rôle clé pour attirer les talents et les initier à l’approche et aux méthodologies du conseil. Grâce aux synergies entre l’équipe Chasseurs de Talents et le Lab RSE, Colombus Consulting a lancé en 2020 la 5ème édition du Challenge RSE de l’IESEG et une formation “Entreprise acteurs de progrès” à l’EM Lyon.

Garantir les conditions du bien-être au travail

Les conditions de travail sont une préoccupation constante pour Colombus Consulting : plus de 63 évènements à distance ont été organisés en 2020 pour les collaborateurs du cabinet.

Des personnes ou instances relais ont été désignées au sein de l’entreprise pour prévenir les situations à risques relevant de la santé physique ou psychique des collaborateurs. Dans cette perspective, des moments d’échange sur les situations difficiles inhérentes au métier du conseil sont planifiés, dans la mesure du possible chaque semestre. En 2020, durant le premier confinement, des rendez-vous ont été organisés avec les collaborateurs intéressés, pour échanger sur cette période particulière.

Proposer un cadre de travail agréable

La crise sanitaire a d’autant plus renforcé l’engagement de Colombus Consulting sur le travail à distance.

En 2019, Colombus Consulting a généralisé le travail mobile pour les consultants, c’est-à-dire en dehors des locaux de leurs clients, sous réserve de leur accord. Les retombées positives de cette expérience sur le plan du bien-être renforcent la volonté de promouvoir le travail à distance pour plus d’autonomie, une plus grande efficacité, une diminution de la fatigue et du stress et l’amélioration de la cohésion d’équipe.

Valoriser la diversité

Colombus Consulting est convaincu que la diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constituent un atout pour le dynamisme social de l’entreprise. À ce titre, l’instance de direction du cabinet respecte la parité au sein du cabinet.

En 2020, 25 % des salariés étaient parents, soit 35 collaborateurs. Plusieurs initiatives permettent de renforcer la flexibilité et préparer le retour de congé maternité :

Mise à disposition d’un support d’information présentant les dispositifs en place,

Lancement d’un réseau de parrainage des jeunes parents.

Mesurer la satisfaction des collaborateurs

La satisfaction des collaborateurs du cabinet est un gage de confiance porté à l’entreprise. Depuis 2012, Colombus Consulting participe à l’audit de l’institut Great Place to Work. Le dispositif mesure la perception que les salariés ont de leurs relations avec leurs dirigeants sur la base de critères évaluant la confiance dans la direction, le respect, l’équité, la fierté et la solidarité.

En 2020, Colombus Consulting est lauréat du palmarès GPTW pour la septième fois et obtient la 8ème place du classement dans sa catégorie. Cette récompense est une reconnaissance pour le cabinet car elle s’appuie sur une enquête soumise à l’ensemble des collaborateurs.

Répondre aux enjeux de la société

Co-construire des projets à fort impact socio-économique

En 2014, Colombus Consulting, Kea & Partners, Weave et Algoé ont créé CO Conseil, au service de l’intérêt général, pour augmenter l’impact sociétal du secteur de l’économie sociale et solidaire et répondre à ses enjeux de transformation. En 7 ans, CO Conseil est devenu un acteur de référence, avec 160 projets accompagnés notamment dans les domaines de l’emploi et de l’éducation (52 projets), de la santé et prévention (28 projets), du handicap (24 projets) et du lien social et des solidarités (26 projets).

Au-delà des projets accompagnés, l’espace de débat CO-Éclairages a vocation à partager la position d’une personnalité (la vision), défendre des points de vue opposés (le débat), amener des réflexions nouvelles et ainsi alimenter le débat. En 2020, l’équipe CO a également animé une conférence « En quoi la crise a-t-elle modifié l’accompagnement des partenaires associatifs et renforcé les besoins extra-financiers ? » et un module de formation/sensibilisation aux enjeux de l’essaimage.

S’engager en faveur de l’égalité des chances

Depuis 2016, Colombus consulting s’engage aux côtés de l’association NQT (« Nos Quartiers ont des Talents ! ») pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires, zones de revitalisation rurale ou de milieux sociaux modestes.

En 2020, 15 parrains et marraines, collaborateurs de Colombus Consulting se sont engagés dans ce dispositif. Leur rôle consiste à accompagner les jeunes dans la revue de leur CV et lettre de motivation, la simulation d’entretiens d’embauche et l’utilisation des réseaux sociaux.

Le partenariat a aussi été marqué par l’organisation de 2 événements :

une conférence « Intelligence émotionnelle et recrutement », pour apprendre à gérer ses émotions lors d’un entretien et appréhender la période de crise lorsque l’on recherche un emploi,

un webinaire de sensibilisation sur les métiers du conseil, animé par 4 consultants de Colombus Consulting.

Depuis 2016, Colombus Consulting mène des interventions de mentorat et de coaching auprès d’entrepreneurs sociaux via l’incubateur social Makesense. Les projets accompagnés en 2019-2020 ont visé notamment un projet de restaurant solidaire anti-gaspillage ou une application pour aider les migrants dans leurs démarches.

Depuis janvier 2021, Colombus Consulting participe au programme d’incubation COMBO, visant à aider des entrepreneurs immigrants qui souhaitent lancer une activité en France.

Favoriser l’engagement au quotidien

Colombus Consulting offre la possibilité à ses collaborateurs de se sentir utiles en s’engageant dans des missions en phase avec les valeurs du cabinet. Un tiers des salariés contribuent à des programmes d’intérêt général portés au sein de l’entreprise.

Contribuer aux objectifs RSE des clients

En 2020, le cabinet a lancé un observatoire des tendances post Covid-19 sous la forme d’une newsletter de revue des tendances. Ensuite, il a mis en place une offre de Transformations responsables et durables pour réconcilier :

La performance économique, financière et technologique

La responsabilité sociétale et environnementale

Le développement et le bien-être des collaborateurs

Colombus Consulting a accompagné un département Recherche & Développement dans le secteur de l’énergie dans la définition de sa raison d’être. Le cabinet a également renforcé les indicateurs de mesure d’impact de ses missions, notamment sur les sujets de la transition énergétique et de formation.

Colombus Consulting est membre de l’association professionnelle Think Smartgrids, promouvant la filière française des Smart Grids et de AVERE France (Association pour le développement de la mobilité électrique), marqueur de son engagement pour la transition énergétique.

En 2020, 46% du chiffres d’affaires des missions énergies/mobilité/transports a contribué à répondre aux enjeux environnementaux des clients.

Favoriser une consommation respectueuse de l’environnement

Le cabinet applique une politique de consommation raisonnée, à travers notamment 4 axes de progression : gestion de l’électricité, gestion de l’eau, consommation de papier et traitement des déchets. Depuis 2020, les locaux parisiens sont à 100% alimentés en électricité verte grâce au fournisseur Planète Oui.

Privilégier les achats responsables

Le cabinet privilégie les fournisseurs et prestataires porteurs d’impacts environnementaux et sociaux. En 2020, le cabinet a réalisé une liste de fournisseurs responsables et locaux.

En 2019, Colombus Consulting a confirmé l’usage pérenne des machines à café à grains issus du commerce équitable à la place des capsules. Le partenariat avec Lemon Tri permet de réutiliser le marc de café pour faire pousser des champignons.

Par ailleurs, une liste de restaurants solidaires a été mise à disposition des collaborateurs pour promouvoir des lieux respectueux des valeurs de responsabilité sociale et environnementale.

Lutter contre le changement climatique

L’initiative « La Fresque du climat » déployée en interne vise à sensibiliser les collaborateurs sur les mécanismes physiques qui sous-tendent l’impact des activités humaines sur le climat et les solutions possibles. En 2020, 13 collaborateurs ont été sensibilisés aux enjeux climatiques.

Depuis 2020, Colombus Consulting compense l’ensemble des émissions de ses déplacements par le biais de l’initiative Reforest’Action. Dans le cadre de son engagement, Colombus Consulting a aussi fait le choix depuis plus de 10 ans de rembourser à 100 % la carte Navigo à tous ses collaborateurs.

Renforcer les partenariats en faveur de l’environnement

Depuis 2012, le cabinet est également partenaire de Conservation Capital, société spécialisée dans la définition de modèles économiques viables de parcs et de réserves naturelles en Afrique et en Europe.

Depuis 2014, Colombus Consulting accompagne Sevea Consulting, en tant que membre du Comité de Soutien.

Depuis 2020, Colombus Consulting accompagne le Conseil National de la Résilience Alimentaire (CNRA) dans la création d’un Baromètre de la Résilience Alimentaire, un outil indispensable pour mesurer la capacité des systèmes alimentaires à fournir une alimentation suffisante, adaptée et accessible à tous.

Les perspectives pour 2021

En 2021, Colombus Consulting fait évoluer son statut vers celui de Société à mission. Cette démarche sera intégrée au plus haut dans la gouvernance avec un engagement fort du comité de direction, de tous les collaborateurs et d’un panel d’experts et parties prenantes externes en charge de suivre la Mission.

D’ores et déjà, Colombus Consulting adapte ses offres commerciales, co-construit de nouvelles démarches et une nouvelle façon d’exercer le métier de consultant, pour être toujours en phase avec la réalité du terrain et avant-gardiste au bon moment.

