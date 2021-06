Après avoir testé son concept avec succès, En Second Lieu s’installe dans le 10e arrondissement

Après une expérience réussie dans le Testeur de commerce du 14 rue du Château d’Eau (Paris 10e), En Second Lieu ouvre « l’appartement de la seconde main » au numéro 58 de la même rue. Il s’agit d’un lieu pensé comme un appartement, aux pièces remplies d’objets du quotidien de seconde main, de produits upcyclés ou zéro déchet. Cette boutique fait partie des nouveaux commerces ayant élu domicile dans le quartier après leur passage dans le Testeur de commerce, contribuant à créer un véritable écosystème local déjà initié par la Semaest.

L’appartement de la seconde main

Dans une atmosphère contemporaine, vous entrerez dans un lieu très singulier et pourtant très familier, pensé comme un appartement, aux pièces remplies d’objets du quotidien. La tasse, le fauteuil, le cadre, la robe, tout sera là pour vous, sélectionné avec soin et de seconde main.

« Une partie de la sélection sera faite par l’équipe d’En Second Lieu et nous allons également collaborer avec des marques de seconde main, des créateurs d’upcycling et des marques de zéro déchet, pour donner de la visibilité et encourager toute forme de consommation responsable », précise Anaïs, fondatrice d’En Second Lieu.

Parce que ce n’est pas qu’une tendance et qu’il y a urgence, les canaux de distribution de la seconde main doivent se multiplier et répondre à une exigence de qualité et de curiosité.

« La seconde main, qui souffre encore de nombreux a priori, sera mise en scène dans ce lieu, pour mieux la comprendre, l’apprivoiser et, nous espérons la sublimer pour la démocratiser » ajoute Anaïs.

Du Testeur de commerce à la boutique : essai transformé pour « En Second Lieu »

A l’origine du projet « En Second Lieu » : Anaïs Uzan. Trentenaire parisienne, Anaïs a travaillé dans le milieu du cinéma pendant quelques années.

Au printemps 2018, après une rencontre avec Anna Bergström, responsable de Retuna Aterbruksgalleria (le premier centre-commercial de produits de seconde main en Suède), elle décide de changer de vie. D’apporter une cohérence entre sa vie quotidienne, ses valeurs, ses engagements militants et son ambition professionnelle. En Second Lieu est né.

En décembre 2020, Anaïs investit pour un mois le Testeur de commerce de la rue du Château d’Eau (Paris 10e). Propriété de la Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris spécialisée dans l’accompagnement des commerces de proximité, le « Testeur de commerce » est un lieu destiné à l’expérimentation de nouveaux concepts de commerces à Paris.

Comme Anaïs, près de 50 entrepreneurs provenant d’univers très différents ont occupé le « Testeur de commerce » depuis 2015. 50% d’entre eux ont ouvert une boutique pérenne à la suite de cette expérience. Plusieurs se sont installés à proximité immédiate du local, participant activement à la création d’un écosystème ultra-local déjà initié par la Semaest dans le quartier.

Forte de cette expérience très positive, qui lui a permis de valider l’attractivité de son concept et la nécessité de l’inscrire dans le quotidien des habitants du quartier, Anaïs propose au numéro 58 de cette même rue, une nouvelle version plus aboutie de son « appartement de la seconde main ».

Malgré la crise sanitaire, elle est convaincue que le magasin physique a encore de longues années devant lui « Un objet a ses aspérités, il faut le toucher pour l’aimer ! Un vêtement a une coupe, il faut l’essayer pour l’adopter ! ».