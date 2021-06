ONU Femmes France dévoile les lauréats du festival d’engagement citoyen Génération Égalité Voices

Dans le cadre de la campagne mondiale « Génération Égalité : pour les droits des femmes et un futur égalitaire », ONU Femmes France a lancé la seconde édition du festival d’engagement citoyen Génération Égalité Voices, une initiative visant à soutenir l’engagement citoyen en faveur des droits des femmes. Près de 130 projets promouvant un féminisme inclusif et intergénérationnel ont été labellisés. Quatre prix et quatre coups de cœur seront attribués à certains de ces projets le 17 juin prochain.

Le festival Génération Égalité Voices

Le festival d’engagement citoyen Génération Égalité Voices est une initiative lancée en France par ONU Femmes France afin de mobiliser le grand public, soutenir l’engagement citoyen et valoriser les associations féministes. Un comité de sélection, composé de partenaires reconnus pour leur engagement en faveur des droits des femmes, a octroyé la labellisation « Génération Égalité Voices » à près de 130 projets, dont 31 initiatives dans l’espace francophone international.

Des prix pour une meilleure représentativité

ONU Femmes France a souhaité octroyer des prix afin de saluer l’engagement des porteur.euse.s de projets en faveur de la cause des femmes et d’accentuer le caractère démocratique du festival.

Les projets concourant dans chacune des catégories devaient respecter trois critères :

– être porté par une association loi 1901 enregistrée en France et possédant un compte bancaire

– être techniquement faisable

– démontrer un impact certain et être financièrement viable.

Chaque prix sera récompensé d’une dotation financière de 5 000 euros,

ONU Femmes France a également décidé d’allouer une mention coup de cœur par prix afin de reconnaître la qualité du travail réalisé et de leur accorder une visibilité supplémentaire.

– Un Prix Résilience, octroyé à un projet porté dans un secteur particulièrement touché par la pandémie de Covid-19.

– Le lauréat est l’association Stopfisha qui mène un projet de lutte contre les cyberviolences et le cyberharcèlement.

– Le coup de cœur est l’Association Aide Humanitaire et Journalisme (AHJ) pour son projet de promotion de l’égalité de genre, par le journalisme, dans des zones de conflits.

– Un Prix Accélérateur d’Égalité, remis à un projet s’inscrivant dans les changements profonds portés par le Forum Génération Égalité à travers ses six coalitions d’action.

– Le lauréat est l’association Les Orchidées rouges qui met en place un travail d’expression de la sexualité à travers l’information, la parole et l’art pour des femmes et des filles victimes de mutilations génitales féminines et de mariages précoces et forcées.

– Le coup de cœur est l’association Fight For Dignity qui porte un projet d’accompagnement et de reconstruction de femmes victimes de violence à travers la pratique du karaté.

– Un Prix Jeunesse, déterminé par un Jury composé de 11 jeunes de moins de 25 ans.

– Le lauréat est l’association des Abeilles solidaires qui lutte contre la précarité menstruelle dans les écoles du Sénégal.

– Le coup de cœur est l’association Willa qui soutient l’empowerment par l’entreprenariat des femmes habitant dans les quartiers prioritaires de la ville.

– Enfin, un Prix Grand Public attribué sur vote du grand public par le biais d’une plateforme de vote en ligne.

– Le lauréat est le cabinet de conseil FARO qui promeut la participation égalitaire et l’inclusion des femmes dans le management.

– Le coup de cœur est l’association Pépite Sexiste qui continue sa mission de sensibilisation au sexisme et aux stéréotypes diffusés par le marketing en ouvrant une chaîne Twitch. Exceptionnellement, en vertu du règlement énoncé plus haut, c’est le coup de cœur qui recevra la dotation financière.

Ces prix et coups de cœur seront remis lors d’un événement de restitution organisé conjointement par ONU Femmes France et Open Diplomacy le 17 juin 2021 de 14h à 17h15. Pour y assister virtuellement, cliquez ici.

ONU Femmes France remercie ses mécènes et partenaires de ce Festival d’engagement citoyen : l’AFD, Open Diplomacy, la Fondation Raja, W4, Focus 2030 et le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.

A propos d‘ONU Femmes France

ONU Femmes France est l’association loi 1901 qui relaie ONU Femmes, l’agence des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, sur le territoire français. ONU Femmes France développe des actions de plaidoyer et de sensibilisation du public, et contribue à mobiliser des ressources en faveur des programmes menées par ONU Femmes dans le monde.

Plus d’informations sur www.onufemmes.fr.