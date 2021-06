UNE COURSE FÉMININE 100 % DÉDIÉE À LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer organise pour la 8e année consécutive le Triathlon des Roses : une course féminine et solidaire pour lutter contre le cancer du sein et aider la recherche dans ce domaine. Cette nouvelle édition, qui se déroulera à Paris et à Toulouse en septembre prochain, sera parrainée par Denis Brogniart, animateur de l’émission Koh-Lanta. Le Triathlon des Roses, prélude à la campagne d’Octobre Rose, propose aux femmes de participer à un défi sportif et solidaire autour d’un triple objectif : collecter, informer, sensibiliser.

LE TRIATHLON DES ROSES : UN DÉFI SPORTIF ET SOLIDAIRE POUR VAINCRE LE CANCER DU SEIN

Annonçant la prochaine campagne d’information en faveur du dépistage précoce et de la lutte contre le cancer du sein « Octobre Rose », la 8e édition du Triathlon des Roses, organisé par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, se déroulera cette année encore sur 2 sites :

• samedi 18 septembre au domaine national de Saint-Cloud, au sein du Stade Français La Faisanderie ;

• dimanche 26 septembre à Toulouse, aux Argoulets.

L’année dernière, malgré la crise sanitaire, elles étaient près de 250 à prendre le départ à Toulouse et près de 200 à participer à l’édition parisienne. Depuis sa création en 2014, le Triathlon des Roses est placé sous le signe de la convivialité et de la solidarité. Et cette nouvelle édition ne fera pas exception ! Ainsi, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer invite toutes les femmes à relever ce challenge sportif entre amies, en famille ou entre collègues.

Leurs objectifs sont multiples : collecter des fonds pour financer la lutte contre le cancer du sein, informer sur cette pathologie et sur les avancées de la recherche, mais aussi sensibiliser à la prévention et au dépistage, en valorisant notamment les bienfaits de l’activité physique pour combattre cette maladie. En effet, des études ont prouvé que la pratique sportive permet de prévenir 20 % des cancers du sein et diminue le risque de récidive de 24 %.

En France, sur 400 000 nouveaux cas de cancer détectés par an, près de 180 000 femmes sont concernées ; 58 000 d’entre elles seront touchées par un cancer du sein et 12 000 en décéderont. À ce jour, seule 1 femme sur 2 participe au programme de dépistage organisé sur le territoire. Pourtant, dépisté à temps, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.

LES DIMENSIONS DU DÉFI

Lors de cette 8e édition, les femmes devront relever le défi d’enchaîner 3 disciplines sportives (la natation, le vélo et la course à pied), en individuel ou en équipe de 2 ou 3 personnes. Séquencé autour de 3 étapes adaptées et accessibles à toutes, le Triathlon des Roses sera proposé sous 2 formats sensiblement différents, à Paris et à Toulouse.

Dans la capitale, le départ prendra la forme d’un 200 m en natation avant une échappée à vélo de 8 km. À l’issue de cette épreuve, les participantes partiront pour une course à pied de 5 km. L’édition toulousaine, de son côté, s’organisera autour d’un 100 m nage libre, suivi de 6 km à vélo et de 2 km de course à pied.

Des moments forts de partage et d’émotion célébrés en fin de matinée sur le podium avec les différents vainqueurs. Des kinés seront également présents pour prodiguer des massages aux athlètes et les aider à récupérer de leurs efforts.

UN TEMPS FORT, UNIQUE ET IMPACTANT

Le Triathlon des Roses associe divers publics concernés par l’enjeu du cancer du sein, dont des chercheurs. Ainsi, Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave Roussy, dont les travaux seront financés par les collectes des participantes et des partenaires, a déjà accepté de relever le challenge ! Celles qui s’engagent sont aussi des patientes, des amies ou des femmes simplement désireuses de relever ce défi.

Ce moment sportif et solidaire est un temps fort unique en son genre et impactant pour ses participantes :

« Je n’oublierai jamais la puissance avec laquelle, dans la piscine, une très belle femme, gainée au bras et à la jambe, donc visiblement en plein combat contre la maladie, a pulvérisé son départ, me laissant en quelques secondes loin derrière elle dans notre ligne commune, moi, la “bien portante”, luttant péniblement avec mon souffle, elle fendant l’eau en athlète ! Superbe image du combat contre la maladie. »

Odile, participante en équipe au Triathlon des Roses

« Peu entraînée, j’ai failli abandonner la course, j’étais à bout, mais c’est la pensée d’une amie proche en train de lutter contre la maladie qui m’a permis de tenir et de relever le défi jusqu’au bout. Je l’ai fait pour elle. »

Sylvie, participante du Triathlon des Roses grâce à son entreprise

« Aujourd’hui, je cours environ 3 fois par semaine 10 kilomètres. C’est nouveau. C’est grâce au Triathlon des Roses, auquel je participe depuis deux ans et qui m’a remis le pied à l’étrier. Cette pratique m’aide à digérer les effets secondaires (prise de poids, douleurs articulaires, bouffées de chaleur) de mon traitement quotidien d’hormonothérapie. En fait, seules les bouffées de chaleur persistent comme avant, mais pour les douleurs et la prise de poids, c’est quasi terminé ! »

Valérie, participante au Triathlon des Roses et touchée par le cancer du sein

COURIR AUX CÔTÉS DE LA FONDATION ARC POUR FAIRE AVANCER LA RECHERCHE

Plus qu’un événement sportif, le Triathlon des Roses est surtout un formidable élan de générosité au profit de la lutte contre le cancer du sein. Tous les fonds collectés sont intégralement reversés à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer afin de soutenir Prism 2, une étude qui vise à évaluer le bénéfice d’une immunothérapie chez des patientes touchées par un cancer du sein difficile à soigner (le cancer du sein dit triple négatif). L’immunothérapie est une approche porteuse de grands espoirs pour les patientes atteintes par ce cancer.

Ainsi, à Paris, chaque participante en individuel s’engage à collecter au moins 300 € avant le départ et 500 € pour une équipe. Dans la ville rose, la collecte n’est pas obligatoire. Cependant, des frais d’inscription à hauteur de 50 € pour une participante, 100 € pour une équipe de deux et 150 € pour une équipe de trois sont demandés et intégralement reversés à la recherche. Les entreprises sont également invitées à se mobiliser.

Engagé aux côtés de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et parrain de l’événement, Denis Brogniart, emblématique animateur de Koh-Lanta, prendra part à cette aventure humaine hors du commun.

Inscriptions ouvertes pour le Triathlon des Roses sur la page www.toulouse.triathlondesroses.fr ou www.paris.triathlondesroses.fr