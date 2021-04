Lemedecin.fr devient un hub de santé

« Vous aider à gérer votre santé de A à Z » : Lemedecin.fr évolue et facilite encore plus le parcours de soins des patients en ouvrant sa plateforme à tous les acteurs de la santé (startups, associations, industriels).

Avec un flux de plus de 4 millions de patients par mois, lemedecin.fr souhaite que chaque Français puisse faire l’expérience d’un parcours personnalisé en sélectionnant les meilleurs services de santé sur le marché.

Olivier Menir, Président cofondateur de lemedecin.fr, déclare : « Depuis toujours, nous voulons faciliter l’accès aux soins de tous les Français. En devenant un hub de santé, nous leur permettons aujourd’hui de trouver au sein d’un même espace la possibilité de consulter en vidéo avec un professionnel de santé, de consulter un médecin à domicile, de discuter avec d’autres patients, de s’informer en s’appuyant sur une information médicale validée… Nous attendons de nos futurs partenaires qu’ils répondent à plusieurs critères d’exigence et qu’ils aient la même volonté que nous de rendre l’accès aux soins plus facile pour tous. »

Quel est l’engagement fondateur de la plateforme lemedecin.fr ?

Son engagement originel est de garantir à tous les Français l’accès à une consultation avec un médecin dans un délai acceptable. La promesse de lemedecin.fr est d’apporter une réponse à l’errance médicale via son service de téléconsultation immédiate permettant de mettre en relation un patient avec un médecin en moins de 15 minutes 7j/7, de 7h à minuit.

Pourquoi évoluer en ouvrant la plateforme à tous les acteurs de la santé ?

Lemedecin.fr veut aller plus loin en faisant bénéficier aux Français des services de santé innovants qui leur permettront une meilleure prise en charge et un meilleur suivi de leur santé. Des centaines de start-up ou d’industriels travaillent, chacun dans son domaine d’expertise, à l’élaboration des meilleures applications et services en santé. Lemedecin.fr pousse un modèle d’innovation ouverte fondé sur le partage et la collaboration entre parties prenantes.

L’intérêt pour une startup ou une association de patients à rejoindre la plateforme de santé « ouverte » lemedecin.fr ?

Avec 4 millions de patients chaque mois, lemedecin.fr permet de qualifier un patient en fonction de ses recherches sur le site, sans que celui-ci ait besoin de s’inscrire.

Tout en gardant l’anonymat du patient, lemedecin.fr l’oriente au mieux en fonction du médecin qu’il recherche (spécialité, localisation) et des recherches effectuées sur son moteur de pathologies / symptômes.

« Nous sommes capables de qualifier une patiente recherchant un gynécologue à Lille et qui veut obtenir de l’information sur l’endométriose tout en préservant son anonymat. Nous sommes ainsi en capacité de rediriger le patient vers le service le plus pertinent en fonction de son besoin » précise Olivier Menir.

Quel est le business model ?

Le référencement d’un service en santé sur lemedecin.fr est totalement gratuit pour les associations et accessible avec abonnement pour les autres structures.

Olivier Menir ajoute : « Les entreprises dépensent des milliers d’euros sur du Ads, donc de la publicité. Nous leur assurons de les adresser vers les patients qui seront les plus intéressés par leur solution et ce, à moindre coût. C’est un terrain d’expérimentation et d’acquisition unique et qualifié ! »

Quels sont les premiers services proposés ?

Besoindeparler.com permet de discuter avec d’autres patients en toute bienveillance. Le système est modéré par des psychologues.

Téléconsultation, un médecin en moins de 15 min en vidéo, 7j/7, de 7h à minuit.

Recherchez votre médecin, le moteur de recherche référence tous les professionnels de santé et intègre un agrégateur de sites de prise de RDV en ligne.

Urgences médicales, un médecin à domicile en moins de 2 heures.

Vaccination Covid, un agrégateur des disponibilités pour la prise de rendez-vous en centre de vaccination et dans les officines.

En captant plus d’1 Français sur 2 chaque année, Lemedecin.fr a l’ambition de lutter contre l’errance médicale et l’inégalité des soins en fédérant tous les acteurs de la santé.

A propos de lemedecin.fr

Lancé en 2016 par Olivier Menir, docteur en pharmacie, lemedecin.fr a pour promesse de donner une réponse immédiate à l’errance médicale. Avant tout, lemedecin.fr aide les Français dans leur recherche de rendez-vous avec leur médecin généraliste référent. Le site agit comme une plateforme de débordement. Si le médecin du patient n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient, ou si ce dernier n’a plus de généraliste, lemedecin.fr leur propose l’accès à une téléconsultation dans les 15 minutes avec un médecin de ville et ce, 7/7 et de 7h à minuit. Plus de 4 millions de patients fréquentent le site chaque mois.

https://lemedecin.fr