Carglass répare… Carglass remplace sa téléphonie avec Snom

Optimiser les coûts et la technologie grâce aux solutions de communication Snom. En Europe, tout le monde connaît Carglass, même ceux qui ne possèdent pas de voiture. Les publicités radio et télé de « Carglass » sont légendaires, notamment en raison de leur jingle inoubliable et accrocheur.

Carglass, aux Pays Bas, compte 57 succursales dans tout le pays. Ils interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C’est pourquoi ils doivent compter sur un système de téléphonie efficace pour communiquer entre eux et avec leurs clients. Récemment, Carglass a complètement revu le système de téléphonie de ses succursales en intégrant les tous nouveaux téléphones Snom.

Lorsque Carglass a fait l’objet d’un audit interne visant à réduire les frais généraux mensuels, elle a constaté dépenser des sommes importantes de téléphone et a décidé de réduire ce coût. AppSys ICT Group, société de services TIC belge a expliqué à Carglass les avantages d’une solution de téléphonie VoIP face à leur ancienne ligne fixe, ce pourquoi le support client dépensait chaque mois des factures de téléphone considérables. Après une mise en concurrence de trois fournisseurs, Carglass a opté pour la proposition d’AppSys car l’ensemble de leur offre comprenait le logiciel, le matériel fiable et souple de Snom, l’infrastructure dans le Cloud et le support.

AppSys avait exposé les avantages et la flexibilité de la solution 3CX VoIP, comprenant des logiciels clients pouvant être installés sur des ordinateurs portables et des smartphones. Au printemps 2020, lorsque la Covid-19 a fait son apparition et que le travail à domicile est devenu la règle, les employés ont utilisés le logiciel client 3CX sur leurs ordinateurs portables et se connecter immédiatement.

Avec Snom, Carglass a obtenu le bon pack de téléphones de bureau et de DECT. Eric Knops, ingénieur commercial chez AppSys ICT Group, explique : « Jusqu‘à maintenant, nous utilisions des téléphones dont les dernières mises à jour du firmware ne contenaient jamais de versions en néerlandais. Les téléphones de nos clients avaient toujours trois ou quatre versions de retard. La meilleure solution que nous ayons trouvée est celle de Snom avec des téléphones sans problème «

Snom accorde une grande importance à ses interfaces multilingues et publie toutes les mises à jour de son logiciel simultanément dans toutes les langues disponibles, y compris le néerlandais ainsi qu’une grande variété d’autres langues, du catalan au turc. AppSys s’est également associée à Snom pour sa gamme complète de téléphones pour tous types d’environnements inimaginables, y compris différents types de téléphones de bureau, des appareils DECT portables et robustes pour les zones de service capables de relever tous les défis ainsi que des stations de base multicellulaires puissantes, permettant une connexion téléphonique fiable partout où les utilisateurs se déplacent dans leurs locaux.

3CX et Snom travaillant ensemble depuis de nombreuses années, la mise en place du nouveau système de téléphonie 3CX VoIP et des combinés de bureau et DECT Snom s’est déroulée sans problème. Une procédure de préparation a été mise au point garantissant une présentation claire de tous les détails – tels que l’attribution des numéros de téléphone – avant de se mettre au travail. Finalement, plusieurs téléphones de bureau Snom D785, des stations de base M325 et des combinés DECT M25 ont été installés. Pour assurer cette transition en douceur, de courtes séances de formation ont été organisées, de nombreuses fonctionnalités sont désormais disponibles comme le renvoi d’appel à partir d’un appareil DECT, les appels de groupe, la prise d’appel, etc.

Cor ter Braake de Carglass résume : « Chez Carglass, nous sommes très satisfaits de notre nouveau système de téléphonie. Le passage à la VoIP s’est déroulé sans problème. Ce système est très souple et nos factures de téléphone ont considérablement diminué. Même la qualité audio est bien meilleure, sans parler du logiciel actualisé avec des interfaces utilisateur en néerlandais grâce aux téléphones Snom ».



« C’est formidable de voir que l’attention que nous portons aux détails chez Snom donne d’aussi bons résultats. Nous nous efforçons toujours de proposer des produits exceptionnels qui apportent des solutions à tous les types d’environnements. Chez Snom, nous nous concentrons aussi beaucoup sur des interfaces conviviales avec des fonctions réellement utiles pour améliorer l’expérience utilisateurs – et cela dans la langue locale. Cette diversification montre à quel point Snom se soucie de ses clients, c’est ce qui nous distingue de nos concurrents », déclare Stephan Fuchs, Channel Director Benelux pour Snom Technologies GmbH.

À propos de Snom

Snom est un fabricant international de téléphones IP destinés aux entreprises et à l’industrie. Snom a débuté en 1997 en tant que pionnier dans le domaine de la voix sur IP (VoIP) et de la téléphonie, et s’est rapidement développé pour devenir une marque de référence mondiale pour les solutions TIC innovantes.

Une approche à 360° : le succès de l’entreprise repose sur une stratégie globale qui répond aux besoins des clients et des partenaires.

L’offre est caractérisée par

une technologie de qualité supérieure,

une sécurité maximale,

une conception ergonomique

le développement de ses propres microprogrammes, y compris les mises à jour rapides,

son propre laboratoire audio,

une formation régulière,

un excellent service,

un système d’assistance à distance,

une garantie de trois ans

des solutions personnalisées et

la gestion locale sur les marchés clés

Snom privilégie explicitement la connaissance des souhaits et des exigences de ses clients et partenaires lors du développement de nouvelles solutions et leur prise en compte en conséquence.

Les téléphones sans fil de bureau IP, de conférence, DECT de Snom disposent d’un large éventail de fonctions et offrent une qualité audio haut de gamme. Le portefeuille comprend également des modèles qui ont été spécialement conçus pour des environnements particulièrement exigeants, tels que les services de santé, la production ou le bureau partagé.

Depuis 2016, Snom fait partie du groupe VTech, le plus grand fabricant mondial de téléphones sans fil.

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web www.snom.com.