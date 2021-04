79 % des Français ont peur que les animaux adoptés durant les confinements ne soient pas gardés après la crise

1 Français sur 2 au courant que les adoptions d’animaux ont explosé avec les confinements

Selon eux, les 3 principales raisons de ces adoptions :

N°1 : Avoir une présence, N°2 : Retrouver un peu de nature, N°3 : Avoir une excuse pour sortir !

La fin de la crise sanitaire va-t-elle provoquer une explosion des abandons d’animaux ?

C‘est la question que WAMIZ, le site européen N°1 dédié aux animaux de compagnie, a posé à 3 288 personnes. Une interrogation qui préoccupe énormément les Français surtout à l‘approche de l‘été, période tristement célèbre avec la centaine de milliers d‘animaux abandonnés chaque année.

Des animaux plus nombreux chez les Français… mais pourquoi ?

Avec les confinements successifs, les achats et les adoptions d’animaux ont explosé depuis mars 2020. Un fait qui est connu de plus d’un Français sur deux (52 %). Mais selon la majorité, l’accueil d’un animal durant cette crise sanitaire est motivé par trois facteurs principaux : 71 % déclarent que ces personnes éprouvent le besoin d’une présence, 66 % de retrouver un peu de nature à la maison et 59 % qu’il s’agit d’une excuse pour sortir et rompre avec le confinement.

Saviez-vous que depuis le confinement du printemps dû au coronavirus, les adoptions d’animaux de compagnie avaient fortement augmenté ? Réponses Pourcentages Oui 52 % Non 48 % Selon vous, à quoi la présence d’un animal répond le plus pour ces nouveaux propriétaires ? Réponses Pourcentages D’avoir une présence 71 % De retrouver un peu de nature à la maison 66 % De trouver une excuse pour sortir et ne pas rester confiner 59 % Les aider à surmonter la crise sanitaire 54 % Répondre à un besoin affectif vraiment fort 42 % Permet de s’occuper et aussi de rester en forme 31 % D’apporter de la sérénité et du bien-être 18 %

La peur de plus d‘abandons

Une fois la reprise et la crise passée, que vont devenir ces animaux adoptés pour des raisons différentes de celles habituelles ?

79 % des Français expriment la crainte que ces animaux ne soient pas gardés par la suite.

Ainsi, 58 % craignent que ces animaux soient abandonnés, 21 % qu’ils soient donnés et 16 % qu’ils soient revendus. Enfin, 5 % imaginent même le pire en parlant d’euthanasie.

Avez-vous peur que les personnes qui prennent des animaux pendant la crise sanitaire, ne les gardent pas par la suite ? Réponses Pourcentages Oui 79 % Non 21 % Selon vous, si ces propriétaires décident de ne plus les garder, que risque-t-il d’arriver le plus à ces animaux ? Réponses Pourcentages L’abandon 58 % Le don 21 % La revente 16 % L’euthanasie 5 %

*Méthodologie : enquête réalisée entre le 15 et 25 avril 2021 auprès de 3 288 personnes représentatives de la population nationale française selon la méthode des quotas. Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France regroupant plus de 25 400 personnes.

Profil des répondants : 51 % ont au moins un animal de compagnie.

Répartition : 23 % ont au moins un chien, 31 % ont au moins un chat, 13 % ont au moins un poisson, 4 % ont au moins un oiseau, 7 % ont au moins un rongeur, 2 % au moins un cheval, 1 % au moins un reptile ou insectes.

Toutes les informations mises en avant par les personnes interrogées sont déclaratives.

