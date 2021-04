Depuis 2008, les managers de la filière équine ont leur formation : le Mastère Spécialisé® MESB Master in Equine Science and Business

Un programme d’excellence unique porté par les professionnels

Le Mastère Spécialisé®, Sciences et management de la filière équine a été conçu et créé avec les professionnels de la filière équine en réponse à l’identification de leurs besoins.

Dès le début, cette formation a été soutenue et labellisée par le pôle de compétitivité Hippolia. En 2017, son adéquation avec le marché de l’emploi a été reconnue par les professionnels de la filière qui l’ont enregistré comme « le titre de Manager expert de la filière équine (MS® MESB) » au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Véronique JULLIAND, fondatrice et responsable de la formation depuis 2007, enseignant-chercheur et experte des relations entre alimentation et santé digestive des chevaux, tient particulièrement à l’implication des professionnels de la filière. Ainsi leurs interventions représentent 1/3 des cours. Par ailleurs, un Conseil d’Orientation et de Perfectionnement, composé de professionnels, éclaire le comité pédagogique sur les évolutions majeures et les besoins spécifiques de la filière équine afin d’anticiper l’adéquation des contenus de la formation aux exigences des diverses structures.

Chaque promotion est parrainée par un professionnel reconnu du secteur qui accompagne les apprenants de leur sélection jusqu’à leur insertion professionnelle : la promotion 2021/2022 sera parrainée par Jean-Pierre DEROUBAIX, FBA French Bloodstock Agency.

Un partenariat France États-Unis de longue date…

Le MS® MESB a été conçu dès sa création avec l’Université du Kentucky et, en particulier, avec le soutien de Laurie Lawrence, chercheuse reconnue en nutrition équine. Aujourd’hui Lawrie Lawrence est responsable du Mastère Spécialisé aux États-Unis. Ainsi le MS® MESB compte quatre semaines de formation à Lexington, capitale du cheval, et ville jumelée avec Deauville. Cette année, compte-tenu de la crise sanitaire les cours et les interventions des professionnels américains se feront à distance. Les auditeurs auront l’opportunité de découvrir, en outre, la richesse de la filière équine irlandaise grâce aux témoignages de nouveaux professionnels.

Un programme majoritairement professionnalisant

Ce cursus ne suit pas les schémas classiques. C’est une formation construite avec le terrain. Le MS® MESB alterne : stages d’immersion professionnelle pendant près de trois mois, rencontres avec les institutions de la filière équine et mission professionnelle de six mois. Cette dernière conduit au 1er emploi dans près de 60% des cas. L’immersion sur le terrain garantit le réseau professionnel pour tous les étudiants.

Une grande variété de métiers et de secteurs.

L’ouverture d’esprit et la vision transverse des secteurs des courses, du sport et du travail sont des valeurs cultivées au sein de la formation. Les diplômés du MS® MESB exercent par la suite une grande variété de fonctions, telles que chargé d’étude juridique, chargé de mission en France ou à l’international, courtier, chargé de clientèle, assistant d’élevage, responsable des partenariats, chargé de marketing, ou encore créateur d’entreprise.

A l’issue de la formation, les auditeurs ont un diplôme co-accrédité par AgroSup Dijon et l’EM Normandie, en partenariat avec l’université du Kentucky.

Les inscriptions pour la prochaine promotion du MS® MESB sont ouvertes jusqu’au 15 mai 2021 : https://mesb.fr

A propos d’AgroSup Dijon

AgroSup Dijon est une école d‘ingénieurs civils et fonctionnaires publique. Au-delà de la formation d’ingénieur, l’établissement se positionne de manière large sur l’enseignement supérieur : diplômes de licences professionnelles, masters et mastères spécialisés délivrés en propre et en co-habilitation, et, sur l’enseignement agricole : préparation aux diplômes par enseignement à distance, appui au système de formation et à l’insertion professionnelle, formation de cadres et de formateurs.

AgroSup Dijon se mobilise également pour relever les défis sociétaux actuels de la transition agroécologique et de l’alimentation durable. Lieu de recherche multidisciplinaire, les activités scientifiques de nos enseignants-chercheurs sont structurées en 4 thématiques au sein de 6 unités mixtes de recherche : agronomie et environnement – agroalimentaire, nutrition, santé – territoire, développement et espaces ruraux – sciences de l’éducation. www.agrosupdijon.fr

A propos de l’EM Normandie

Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution de référence dans le monde des Business School. Elle est accréditée EQUIS, AACSB et EPAS pour son Programme Grande Ecole (formation initiale). Avec près de 4 000 étudiants et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues diplômantes et près de 17 500 membres de l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin.

L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière. www.em-normandie.com