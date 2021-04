Techinnov 2021 : AIRBUS et MBDA lancent le Challenge Open Innovation Défense et Sécurité

AIRBUS et MBDA, partenaires de Techinnov, l‘événement de fertilisation croisée des innovations entre filières industrielles, organisent un challenge pour permettre aux startups et PME innovantes de présenter leurs technologies de rupture, appelées à répondre aux besoins futurs des secteurs de la Défense et de la Sécurité.

Défense et Sécurité, des secteurs favorables à l’open innovation cross industrie

Techinnov confirme son rôle de rendez-vous majeur de l’innovation et annonce, dans le cadre du prolongement de l’événement et des échanges online sur tout le mois d’avril, la tenue d’un cinquième challenge (après l’AéroTech, la Mobilité, le Numérique et la HealthTech) pour son édition 2021.

Parce que l’innovation est au cœur de toutes les stratégies, le challenge Défense Sécurité, soutenu par Airbus et MBDA, a pour but de repérer et développer des technologies émergentes de startups et PME innovantes répondant aux nombreux enjeux de demain.

Dix thématiques en phase avec des besoins technologiques précis sont mises à l’honneur.

Drone

Communication Intelligence

Cyber Sécurité

Communication sécurisée terrestre

Systèmes orbitaux

Intelligence artificielle

Équipements spatiaux

Management des effets

Surveillance maritime

Milieu sous-marin

« Avec ce challenge, nous souhaitons faire émerger des petits acteurs agiles, qui s‘adressent habituellement à des secteurs adjacents, afin de répondre aux besoins des grands groupes de la défense et la sécurité. » Explique Laurent Legendre, Président de Techinnov et Président régional Île-de-France d’Airbus Développement.

Les lauréats sélectionnés bénéficieront de nombreuses opportunités dont un accompagnement personnalisé jusqu’à la réalisation d’une preuve de concept, avec les équipes d’ingénierie ou de recherche et développement de AIRBUS et MBDA, un financement accordé sous forme de subvention et une présentation au sein du Centre d’innovation d’Airbus : le Ela’B.

Les entreprises ont jusqu’au 15 avril pour déposer leur candidature : pour s’inscrire : cliquez ICI

Les résultats de la sélection seront communiqués aux startups le vendredi 30 avril prochain dans le cadre de la cérémonie de clôture de l’édition Techinnov 2021, qui se déroulera, à partir de 16 h 00, sous forme de plateau Web TV, en direct, sur la plateforme Techinnov 365 et sur la chaîne TV78.

Plus d’informations sur Techinnov : cliquez ICI.

À propos de Techinnov

Organisée par la CCI Paris Ile-de-France, la convention d’affaires Techinnov est depuis 14 ans « LE » lieu de fertilisation croisée des innovations entre filières industrielles. La manifestation offre chaque année à ses 2 000 Top décideurs l’opportunité de rencontrer des partenaires technologiques et commerciaux pour leur ouvrir des champs souvent insoupçonnés. Une « market place » incontournable qui génère 15 000 rendez-vous de travail

qualifiés entre, grands comptes, PME/PMI, start-ups, laboratoires de recherche, investisseurs, car l’innovation est le fruit de l’association de compétences et de complémentarités multiples.

En 2020 Techinnov a rassemblé 280 PME preneurs d‘ordre, 172 grands comptes et donneurs d‘ordre, 207 startups, 31 structures de recherche publiques et privées, 74 investisseurs et 44 structures partenaires ont pu se rencontrer, échanger et donner un coup d’accélérateur à leurs projets lors de cette journée 100% business et innovation.