Avec Spot Wave, NetApp simplifie les applications Big Data sur Kubernetes

Les entreprises peuvent se concentrer sur le développement d’applications de données pour exécuter les tâches Apache Spark sur Kubernetes, grâce à une infrastructure « sans serveur »

NetApp (NASDAQ : NTAP), éditeur mondial de logiciels centrés sur le Cloud et les données, annonce la disponibilité de Spot Wave par NetApp et la prise en charge par Spot Ocean de Microsoft Azure Kubernetes Service. Avec ces produits, NetApp offre aux entreprises des solutions de pointe pour une infrastructure simple, évolutive et efficace destinée aux applications cloud natives.

Wave automatise le provisionnement, le déploiement, l’autoscaling et l’optimisation pour l’exécution d’applications Big Data Apache Spark sur Kubernetes dans le cloud, et contribue à réduire le gaspillage et les coûts du cloud jusqu’à 90%. En utilisant Wave comme produit clé en main, les entreprises peuvent déployer des environnements Spark plus rapidement et plus facilement. Elles peuvent également se concentrer sur l’exploitation de leurs données, en sachant que Wave veille à ce que leur infrastructure soit continuellement optimisée pour la disponibilité, les performances et les coûts.

Wave est construit sur le moteur basé sur l’IA de Spot, en utilisant la même technologie éprouvée que Spot Ocean. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :

Optimisation des coûts : Wave exécute des tâches Spark sur une infrastructure conteneurisée à l’aide d’un mélange intelligent d’instances ponctuelles, à la demande et réservées, permettant aux clients de réaliser jusqu’à 90% d’économies sur l’infrastructure cloud.

Wave exécute des tâches Spark sur une infrastructure conteneurisée à l’aide d’un mélange intelligent d’instances ponctuelles, à la demande et réservées, permettant aux clients de réaliser jusqu’à 90% d’économies sur l’infrastructure cloud. Infrastructure sans serveur et autoscaling prenant en charge Spark : l’autoscaling intégré fait correspondre le type et la taille appropriés d’instances de calcul aux tâches Spark en fonction des exigences de la charge de travail pour maximiser les performances et l’efficacité.

l’autoscaling intégré fait correspondre le type et la taille appropriés d’instances de calcul aux tâches Spark en fonction des exigences de la charge de travail pour maximiser les performances et l’efficacité. Dimensionnement et surveillance appropriés des tâches Spark : possibilité d’ajuster en permanence la configuration Spark pour les tâches en fonction de l’analyse des exigences réelles de Spark.

« Les entreprises adoptent rapidement Kubernetes pour fournir des applications cloud natives plus rapides et plus agiles, non seulement pour les services sans état mais aussi pour les applications Big Data », déclare Amiram Shachar, Vice-Président et Directeur Général de Spot by NetApp. « La nécessité pour elles d’équilibrer les coûts, les performances et la disponibilité de l’infrastructure cloud pour une efficacité optimale est complexe et prend du temps. Spot Wave et Ocean résolvent ce problème en offrant une expérience sans serveur à Spark et en veillant à ce que leur infrastructure soit continuellement optimisée. »

NetApp annonce également qu’Ocean, le moteur de conteneur serverless de Spot et la base de Spot Wave, prend désormais en charge Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS), en complément d’AWS ECS (Elastic Container Service), de EKS (Elastic Kubernetes Service), et GKE de Google (Google Kubernetes Engine).

« Wave s’appuie sur les capacités que nous aimons dans Ocean, en se concentrant sur les besoins spécifiques des applications Big Data », précise Gal Aviv, Directeur de la technologie chez Fyber.

« Il sera très utile de pouvoir brancher des applications Spark dans Wave. La solution a également la capacité incroyable d’exécuter des tâches avec les outils existants et potentiellement de mettre en place la bonne infrastructure pour alimenter des applications de Machine Learning à forte intensité. »

NetApp et Spot by NetApp ont une longue expérience des environnements Kubernetes et de sa communauté. En investissant continuellement dans les produits NetApp et Spot by NetApp pour Kubernetes, NetApp offre aux entreprises des solutions et capacités de pointe pour les infrastructures axées sur les données et les applications, répondant ainsi à leur besoin pour l’exécution des applications cloud natives critiques.