Transport et stockage des vaccins anti-Covid 19 : les solutions d’enregistrement et de contrôle de température Testo

Maintenir les vaccins anti-Covid 19, comme celui de Moderna, à une température de – 20°C et/ou + 2 à + 8°C, est essentiel pour respecter la chaîne du froid et assurer leur qualité. Testo, spécialiste des instruments de mesure, dispose d’une offre large d’enregistreurs de données de température, classiques ou connectés, pour garantir l’efficacité des vaccins, de leur livraison jusqu’à leur stockage en pharmacie.

Suivi des températures pendant le transport des vaccins

Extrêmement précis et conformes aux directives de l’OMS, le testo 184 T3 est l’enregistreur de données le plus adapté pour réaliser les contrôles lors du transport des vaccins anti-Covid 19 dont la température doit être maintenue entre -20°C et/ou + 2°à + 8°C.

Placé dans les colis de vaccins, le testo 184 T3 avec son capteur intégré en format clé USB, assure la surveillance de ces produits sensibles pendant le transport. La commande intuitive de l’enregistrement des données est réalisée à partir du bouton marche/arrêt. Sa programmation est simple grâce au fichier de configuration stocké au sein de l’appareil.

A réception de la marchandise, la lecture des enregistreurs embarqués permet de s’assurer que les colis ont bien été transportés dans les bonnes conditions de température.En connectant l’enregistreur à un ordinateur via un port USB, il permet de récupérer facilement les données collectées, d’éditer un rapport automatique ou un ticket de contrôle sur site grâce à une imprimante.Les enregistreurs testo 184 T3 peuvent être consultés également à l’aide d’un Smartphone Android compatible NFC.

Contrôle et suivi des températures pendant le stockage des vaccins

Dans les pharmacies d’officines, le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens recommande l’utilisation d’enceintes réfrigérées professionnelles dans lesquelles les vaccins et les produits thermo-sensibles doivent être stockés entre +2° C et +8° C pour conserver leurs qualités.

Au sein de ces enceintes, le pharmacien a l’obligation d’enregistrer et suivre en continu la température à l’aide d’appareils de mesure automatiques pour respecter la chaîne du froid. Pour une plus grande fiabilité, le Conseil de l’Ordre recommande aujourd’hui des enregistreurs de température à 2 points de mesure, point haut et point bas, car la température n’est parfois pas stable.

Testo propose deux types d’appareils de mesure répondant à ces obligations :

. testo 175 T2, enregistreur de données de température doté d’un capteur interne (CTN) et un raccord pour une sonde de température externe permettant de mesurer les conditions ambiantes dans les stocks et contrôler simultanément la température des vaccins.

La sonde de température CTN, intégrée à l’enregistreur de données, effectue des mesures extrêmement précises (plus ou moins 0,5°C).

Visibles sur l’écran de l’enregistreur à tout moment, les données les plus importantes peuvent être contrôlées sans devoir les consulter sur PC. Même à des cadences de mesure courtes, l’enregistreur de données peut être consulté moins fréquemment grâce à sa mémoire étendue à 1 million de valeurs et ses piles longue durée.

Le logiciel ComSoft Basic, en libre téléchargement, permet une programmation rapide de l’enregistreur et une analyse aisée des données.

. testo Saveris 2 T2, enregistreur de données WiFi

Doté d’un écran et de 2 entrées pour des sondes de température CTN ou contacts de porte, le testo Saveris 2 T2 est l’enregistreur de données idéal pour contrôler, en même temps et de manière automatisée, les températures de 2 enceintes réfrigérées.

Le système d’enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2 T2 constitue une solution simple, flexible et sûre pour la mesure et la surveillance des valeurs de température et des contacts de porte des réfrigérateurs. Il enregistre et transmet toutes les valeurs de température et de fermetures de portes mesurées vers le Cloud de Testo, via le réseau WiFi. Les valeurs sont ensuite consultables partout et à tout moment via un Smartphone, une tablette ou un PC connecté à Internet. En cas de dépassement des limites, la fonction d’alarme avertit immédiatement par e-mail ou par SMS l’utilisateur.

Une sonde de température CTN avec câble plat

Pour la mesure et le suivi à l’intérieur des enceintes réfrigérées, les enregistreurs testo 175 T2 et testo Saveris 2 T2 doivent être reliés à une sonde de température équipée d’un câble plat de 2 mètres pouvant être glissé dans le joint de la porte du réfrigérateur.

Avec l’ensemble de ces solutions de mesure testo garantissant la bonne conservation des vaccins anti-Covid 19, les professionnels font le choix de la qualité et de la sécurité.