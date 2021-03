SEAT célèbre la diversité, le respect et l’inclusion à l’occasion de la semaine internationale de la femme

Engagée en faveur de la diversité et de l’égalité des chances, SEAT S.A. fête la semaine internationale de la femme avec un programme d’activités visant à promouvoir la diversité, la tolérance, le respect et l’inclusion. Des valeurs que l’entreprise défend fermement dans le cadre de ses activités quotidiennes. Plus de 3 000 femmes travaillent chez SEAT, soit 21 % des effectifs, ce qui constitue l’un des taux les plus élevés du secteur automobile. En outre, 25 % des femmes de l’entreprise occupent des postes de direction.

À l’occasion de la semaine internationale de la femme, qui se déroule du 8 au 12 mars, le constructeur automobile organise une série de conférences et d’activités qui se tiennent au siège social de SEAT S.A. à Martorell, mais aussi dans les installations de SEAT:CODE et de CASA SEAT, en plein cœur de Barcelone.

« Aujourd’hui, plus de 3 000 femmes travaillent dans différents secteurs de l’entreprise, ce qui représente 21 % de nos effectifs. Nous nous efforçons chaque jour d’augmenter ce nombre. Toutes les femmes qui font partie de SEAT S.A. jouent un rôle très important pour façonner l’avenir de l’entreprise. La diversité est une vraie valeur ajoutée qui nous permet d’être une entreprise innovante, créative et unique » a déclaré Xavier Ros, Vice-président exécutif des Ressources Humaines de SEAT.

Parmi les initiatives prévues dans le courant de la semaine, une table ronde sera animée par Mercè Brey, experte en diversité et co-fondatrice de +Diversity, et par Ritxar Bacete, spécialiste des genres et PDG de Promundo Spain Consulting. Ce débat, qui aura lieu à CASA SEAT le vendredi 12 mars à 9h30, réunira six professionnels de l’entreprise, et portera sur le rôle des femmes aux différents niveaux professionnels d’une société. Seront abordées des thématiques telles que l’évolution de carrière, le plafond de verre, ou encore le nombre croissant de femmes dans les postes technologiques. Mercè Brey animera également une masterclass pour tous les employés de l’entreprise le 8 mars, intitulée « Donnons-nous la permission de faire la différence ».

Tout au long de la semaine à SEAT:CODE, le centre de développement de logiciels de l’entreprise, différents membres de l’entreprise partageront leurs expériences et réflexions personnelles sur la diversité des genres. Le 9 mars, Gözde Canbolat et Paqui Lizana animeront une conférence intitulée « Comment prendre contact avec les talents féminins dans le domaine des technologies ? ». Le 11 mars, Cristina Verdi parlera des nouvelles opportunités pour les femmes dans le monde des technologies, à l’occasion d’une conférence intitulée « Combler les inégalités entre les sexes dans la Tech ». Le même jour, dans son exposé « Les femmes et l’intelligence artificielle », Diana Gámez abordera de son côté la place des femmes dans le développement des nouvelles technologies.

Un engagement en faveur de la diversité

Prônant ardemment l’égalité des chances et la diversité, l’entreprise ne fait aucune distinction basée sur le sexe, l’identité ou l’orientation sexuelle dans ses processus de recrutement, sa grille salariale ou ses opportunités d’évolution professionnelle. Les effectifs de SEAT S.A. sont actuellement composés de quatre générations de salariés, qui travaillent dans huit domaines différents, parlent 26 langues et collaborent avec 67 nationalités. Selon une étude réalisée par la société de conseil Dalia, on estime que 7 % des employés font partie de la communauté LGTBI+.

Depuis 2012, SEAT S.A. dispose également d’un programme Equality Plan, qui comprend des mesures visant à prévenir la discrimination, et à promouvoir l’égalité des chances pour tous ses employés. Un principe stratégique de la politique d’entreprise et des ressources humaines de la société. À titre d’exemple, Pride@SEAT, une initiative LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et autres minorités sexuelles et de genre), a été créée en 2020 par les employés de SEAT. Soutenue par la direction des ressources humaines, son objectif principal est de créer un espace ouvert à toutes les personnes travaillant dans l’entreprise. Dans cette optique, SEAT a récemment rejoint le conseil d’administration de REDI (Red Empresarial por la diversidad e inclusión LGBTI), le premier réseau d’entreprises et d’experts sur la diversité et l’inclusion en Espagne.

En 2018, SEAT S.A. a lancé une campagne spécifique pour encourager l’inscription des femmes à l’Apprentice School, et continue à développer le programme « Women@SEAT » afin d’aider les femmes qui ont un potentiel de manager. De même, le caractère intégrateur et inclusif de l’entreprise a été reconnu par le journal britannique Financial Times dans son rapport « Diversity Leaders 2020 ». Celui-ci considère SEAT S.A. comme une entreprise leader en Europe en termes d’inclusion et de diversité. Ainsi, le constructeur automobile s’est hissé à la 65ème place sur 850 entreprises européennes.