Comment réduire ses coûts immobiliers pour obtenir un prêt ?

Alors même que les prêts immobiliers accusent des taux très faibles, les conditions d’accès sont de plus en plus restrictives. Dès lors, il s’agit de montrer patte blanche et de trouver des solutions pour réduire les coûts. Opter pour une agence à commission fixe et faible semble tout indiqué. Au détriment de la qualité de service ? Pas nécessairement.

Equinimo applique une commission fixe de 6 500 €

Equinimo, agence immobilière, cultive son allure hybride à mi-chemin entre traditionnelle et en ligne. L’objectif est simple : cumuler les avantages des deux. Ainsi, elle propose une commission fixe de 6 500€, opère sur la « toile », mais travaille un portefeuille actif et privilégie les visites physiques. L’accompagnement se fait de bout en bout, facilitant les démarches administratives sans sacrifier les relations humaines. Des valeurs confirmées par l’étude Ipsos menée pour Equinimo en janvier 2021, en effet, 63% des répondants considèrent « importante » la dématérialisation des démarches administratives, et 76% les conseils de l’agence immobilière.

Moderniser l’intermédiation immobilière, proposer une offre en ligne innovante et en accord avec les attentes des clients, leur permettre de bénéficier des économies d’échelle réalisables grâce à la technologie, tels sont les principes qui guident David lorsqu’il s’associe à Guillaume pour fonder Equinimo. Le site, créé en 2010, est lancé après 6 mois de travail, sans lever de fonds. Aujourd’hui, 16 personnes constituent l’équipe. Sur les deux premiers mois de 2021, l’agence a déjà réalisé une augmentation de 5% par rapport à la même période l’année dernière.