«Happy Horse» en sport équestre

Comme les années précédentes, la Protection Suisse des Animaux PSA a évalué le traitement des chevaux lors des tournois en 2020. En raison du coronavirus, elle n’a pu se rendre que sur cinq événements. En dépit du peu d’évaluations possibles, un bilan positif, mais prudent, semble justifié. Seules les conditions du championnat suisse dans la catégorie Attelage ont été perçues négativement.

Dans l’ensemble, l’impression d’amélioration de la situation pour les animaux sur les aires de préparation et lors des tournois équestres a perduré durant l’année écoulée. Aucune infraction grave n’a été enregistrée lors des tournois de saut et de dressage évalués. Ce résultat peut être considéré comme un succès des efforts persévérants de la Protection Suisse des Animaux PSA. La PSA a régulièrement cherché le dialogue avec la Fédération Suisse des Sports Équestres (FSSE) et l’a confrontée, ainsi que les organisateurs de tournoi, à des observations et à des revendications en matière de protection des animaux. Il n’en demeure pas moins qu’il existe un besoin d’amélioration, comme le met en exergue le rapport de tournoi 2020 actuellement publié.

Parcours d’obstacles

Pour la première fois, la PSA s’est rendue à une épreuve dans cette catégorie (championnat suisse à Berne) dans le cadre de ses enquêtes. On y a remarqué que les obstacles fixes et très serrés entraînaient un stress physique très important et des douleurs inutiles chez les animaux de plus grande taille. Les chevaux fatigués, trempés de sueur ont présenté des signes évidents de surmenage physique et mental le jour de la visite. La tenue des rênes sans ménagement, leur usage extrême ainsi que l’inadaptation de l’équipement aux chevaux ont bien souvent fait une impression négative. La PSA recommande de toute urgence de ne pratiquer les épreuves dans la discipline d’attelage sur parcours d’obstacles au sol qu’avec des éléments pendants. Selon le règlement d’attelage de la FSSE, ce serait possible, mais cela ne se fait pas. Au détriment des animaux.

Action «Bonne équitation»

De nombreux pratiquants de sports équestres s’efforcent d’avoir un comportement juste envers le cheval, même en situation d’épreuve, et de toujours traiter leur «partenaire sportif» avec respect. La Protection Suisse des Animaux PSA souhaite encourager activement l’attention portée aux chevaux lors des tournois. L’action «Bonne équitation» resp. le prix «Happy Horse», lancés il y a environ deux ans, visent à distinguer, reconnaître publiquement et récompenser l’équitation respectueuse du cheval. Ce prix prend en compte le traitement respectueux du cheval, la réaction du cheval aux actions des cavaliers et des conducteurs ainsi que l’équipement. Il a déjà été décerné lors de plusieurs tournois.