Twinsplace : lancement de la 1ère marketplace dédiée à l’univers des jumeaux !

Une des premières angoisses des nouveaux parents est sans aucun doute celle de l’équipement… Les interrogations à ce sujet sont presque toutes aussi nombreuses que les offres à disposition sur internet ou en magasin spécialisé : une réalité pour ce qui est d’une grossesse unique mais malheureusement pas quand il s’agit de jumeaux ! Avec en moyenne 13 000 grossesses gémellaires par an, le marché de la puériculture est loin d’être à la hauteur de la demande. C’est partant de cette regrettable constatation queMuriel Herbert, elle-même maman de jumelles s’est lancé le défi de créer la 1ère marketplace dédiée à cet univers : Twinsplace est né !

A la naissance de ses jumelles, la vie de Muriel change radicalement ! Comme tous les parents, elle découvre les joies de la maternité … en double ! Une plongée dans le grand bain qui lui offre parfois bien des surprises. Difficile de trouver son bonheur quand on doit préparer une liste de naissance pour deux. Autour d’elle, nombreux sont les parents à partager ce moment aussi riche en émotions qu’en challenge, mais peu sont confrontés à cette grossesse gémellaire.

« A force d‘être dans le vivarium de parents de jumeaux, je me suis rendu compte d‘un manque sur ce marché. En regroupant des témoignages et les demandes autour de moi, l‘idée de développer une plateforme unique m‘a semblé indispensable. » Après le succès de son livre « Parents de jumeaux, notre vie croustillante » aux éditions Récréalire paru en 2015, et sa reconnaissance en tant qu’experte des questions liées à la gémellité, elle décide de se lancer.

Twinsplace : pour trouver son bonheur … en double !

Poussettes doubles, biberons, parcs … nombreux sont les accessoires indispensables pour accueillir des jumeaux. La marketplace Twinsplace offre un espace privilégié pour les parents à la recherche de conseils et de produits dédiés.

De nombreuses marques partenaires sont ainsi répertoriées, offrant aux nouveaux parents, mais aussi aux plus aguerris, un espace de choix pour réaliser leurs achats.

» En tant que maman de jumeaux, je sais qu‘il est difficile de trouver tout ce dont nous avons besoin pour accueillir ces bébés. C‘est grâce aux témoignages de parents de jumeaux qui viennent vers moi au quotidien, mais aussi à mon expérience, que j‘ai pu lancer Twinsplace, pour en faire un endroit qui leur soit complètement dédié. «

Rendez-vous sur le site twinsplace.fr