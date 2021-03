Les nouveaux pneus vélo MICHELIN BMX Racing Line

Michelin a lancé Pilot SX et Pilot SX Slick, deux nouveaux pneus BMX de sa gamme Racing Line, destinés aux cyclistes BMX rivalisant aux niveaux les plus élevés, ou à ceux désirant la meilleure performance lorsqu’ils font du vélo par plaisir.

À l’aide de composés de caoutchouc de compétition, issus de pneus Michelin pour vélo de route, le Pilot SX est doté d’un modèle de bande de roulement, destiné aux courses sur les pistes molles ou aux conditions automnales et hivernales, tandis que le Pilot SX Slick présente un modèle de bande de roulement marqué et très peu profond, qui est adapté aux courses sur les pistes dures, ou aux conditions printanières et estivales. Le PILOT SX Slick assure un Rendement maximal alors que le PILOT SX assure plus de grip.

Les deux pneumatiques sont destinés à rouler sans chambre à air (TLR) afin de réduire leur poids et d’améliorer leur résistance au roulement par rapport au même pneumatique fonctionnant avec une chambre à air. Cependant, comme pour tous les pneus de vélo Michelin TLR, les pneus BMX Racing Line peuvent également être utilisés avec des chambres à air. Les deux modèles disposent d’un revêtement robuste de 60 TPI et comprenant 3 couches, conçu pour résister aux dommages, améliorer la durabilité et faire face à des pressions de pneus allant jusqu’à 5 bars.

Disponible chez les concessionnaires à partir d’avril, Pilot SX existe en 20×1.70 et Pilot SX Slick en 20×1.70.