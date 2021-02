L’Agroécologie, un challenge pour l’Europe

Le projet AE4EU: Créer un réseau européen sur l’agroécologie pour accélérer la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables.

“L’Europe est maintenant à un tournant concernant l’avenir de son agriculture. L’agroécologie, en intégrant la pratique, la recherche, l’innovation et l’éducation, est un concept clé à même de permettre la transformation de notre système agricole et alimentaire. Elle permettra d’assurer une alimentation saine s’appuyant sur un milieu rural en plein essor pour faire face aux urgences tant climatique que naturelle. Je pense que le projet AE4EU peut avoir un impact déterminant pour soutenir et accompagner cette transition agroécologique.”

Dr Alexander Wezel, Directeur de recherche à l’ISARA, Lyon, France

12 partenaires européens unissent leurs forces dans un objectif commun d’action et de coordination pour mettre en place un réseau européen de laboratoires agroécologiques vivants, d’infrastructures de recherche et d’espaces d’apprentissages et d’échanges pour les agriculteurs, chercheurs ainsi que la société civile.

Les systèmes agricoles et alimentaires européens font face à de nombreux défis: érosion et dégradation des sols, qualité de l’eau, perte de biodiversité, insécurité alimentaire, accès aux fonciers et autres ressources productives, endettement des agriculteurs, diminution du nombre d’exploitations agricoles et changement climatique. L’agroécologie apparait comme une approche à même de relever ces défis pour concevoir, développer et promouvoir la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires respectueux de la biodiversité, à faible impact environnemental et socialement et économiquement juste.

Démarré en janvier 2021 et pour trois ans, le projet AE4EU a pour objectif principal de permettre une transition réussie vers l’agroécologie grâce au développement, sur le long terme, d’actions communes et ambitieuses au niveau européen dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de la formation et de l’éducation. S’appuyant sur un réseau européen de partenaires et impliquant des acteurs d’horizons divers, le projet analysera l’agroécologie à la fois en tant que science, ensemble de pratiques agricoles et mouvement social.

Objectifs du projet AE4EU

Renforcer les liens entre les acteurs concernés

Comprendre, cartographier et analyser le développement de l’agroécologie dans différents pays européens ainsi qu’identifier les acteurs concernés est une étape fondamentale et indispensable pour appréhender et mettre en relation les différentes parties prenantes. Cette cartographie des acteurs permettra au projet de mettre en place un réseau européen d’échanges autour de l’agroécologie.

Développer des compétences et méthodes pour mettre en place des infrastructures et des living labs

Le living lab est une démarche d’innovation participative qui vise à répondre à des problématiques complexes par une approche multidisciplinaire qui inclue l’utilisateur ainsi que des acteurs d’horizons divers. La création de living labs, d’infrastructures de recherche et de territoire d’agroécologie sont essentielles pour assurer une transition réussie vers l’agroécologie. Pour cela, AE4EU va se baser sur l’évaluation et l’analyses d’initiatives existantes ou passées pour définir un cadre visant à favoriser le développement de living labs, d’infrastructures de recherche ainsi que de territoire d’agroécologie.

Des financements accrus et complémentaires pour l’agroécologie

De manière à soutenir une coopération et une coordination renforcées des financeurs publics et privés tant au niveau national qu’européen, AE4EU aura pour objectif d’identifier les adaptations possibles des modes de financement sur le long-terme. Pour cela, le projet établira des recommandations pour mettre en place des financements élargis et complémentaires concernant l’agroécologie.

Renforcer les liens entre acteurs

La mise en place d’une plateforme européenne d’échanges en agroécologie, composée d’une diversité d’acteurs (tels que des agriculteurs, des chercheurs, des entreprises, des consommateurs et des citoyens), permettra de générer et de faciliter l’échange de connaissance. Elle permettra également d’identifier des voies de co-développement et de co-apprentissage pour renforcer la recherche et l’innovation en agroécologie.

Favoriser l’intervention des politiques publiques

AE4EU va identifier et analyser les cadres politiques existants qui incluent des éléments d’agroécologie. Des recommandations concernant les futures politiques de soutien et d’encouragement au développement de l’agroécologie seront effectuées. Celles-ci prendront en compte le contexte et les objectifs actuels des « Eco-schemes » ainsi que d’autres stratégies européennes telle que l’European Green Deal, la stratégie « Farm to Fork » ainsi que la PAC.

Définir une feuille de route pour le développement d’un partenariat européen sur l’agroécologie

AE4EU développera une feuille de route ainsi qu’un réseau européen qui comprendra des livings labs agroécologiques, des infrastructures de recherche et d’autres acteurs pertinents pour construire un partenariat européen. L’objectif principal vise à accélérer la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables par la mise en réseau, la connexion et l’innovation adaptée au territoire dans un environnement de co-création.

Les 12 partenaires Européens du projet: ISARA (France), University of Gastronomic Sciences (Italie), Agroecology Europe (Belgique), Coventry University (Angleterre), Thünen-Institute (Allemagne), Wageningen University and Research (Pays-bas), Agreoecologiki (Grèce), European Coordination Via Campesina (Belgique), Council for Agricultural Research and Economics (Italie), University of Santiago de Compostela (Espagne), Eco Ruralis (Roumanie) et Swedish University of Agricultural Sciences (Suède).