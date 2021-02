Dans le secteur de l’immobilier, Laforêt se distingue encore cette année !

Élu Meilleur Employeur de l’année 2021, le réseau lance un vaste plan de recrutement pour trouver 1 300 collaborateurs.

Malgré la crise sanitaire, le secteur de l’immobilier reste extrêmement dynamique : les Français concrétisent leurs projets dans ce domaine ! Ainsi, l’an dernier, les conseillers immobiliers, administrateurs de biens, promoteurs ou encore gestionnaires de copropriétés se classaient dans le top 3 des métiers les plus demandés1. Un constat partagé par le réseau Laforêt qui, malgré la pandémie, a recruté plus de 600 nouveaux collaborateurs. L’enseigne, qui vient de se voir décerner le label de Meilleur Employeur 2021 dans sa catégorie, poursuit sur cette lancée et annonce aujourd’hui l’ouverture de 1 300 postes supplémentaires à pourvoir en France métropolitaine et d’outre-mer. Une excellente nouvelle pour toutes celles et tous ceux, quel que soit leur profil, qui cherchent un métier évolutif ou à débuter dans la vie active dans un secteur dont le dynamisme ne se dément pas.

« Malgré des “stop & go” permanents, 2020 s’est classée sur le podium des meilleures années immobilières. L’appétence pour la pierre reste intacte et, au-delà des zones d’incertitude, les Français ne renoncent pas à leurs projets. Dans ce contexte, le réseau Laforêt a su s’adapter et innover pour préserver le lien avec ses clients et répondre à toutes leurs envies d’investissement ou de changement de vie. Une démarche qui nous a permis de conforter notre place parmi les leaders français et nous conduit aujourd’hui à recruter de nouveaux talents pour répondre à nos ambitions de développement », souligne Yann Jéhanno, Président du réseau Laforêt.

Venez avec votre motivation, Laforêt s’occupe du reste !

Laforêt lance un temps fort en ce début d’année autour du recrutement de 1 300 nouveaux talents au sein de ses 700 agences et sur ses différents métiers : vente, location, gestion locative, syndic de copropriétés, immobilier commercial… Avec ou sans diplôme, salarié en reconversion, sans emploi ou à la recherche d’un premier emploi, tout le monde peut postuler. Une fois en poste, Laforêt se chargera de définir le parcours de formation adapté aux compétences et ambitions de chaque candidat avec, en prime, de belles perspectives d’évolution personnelle.

Laforêt : élu Meilleur Employeur 2021

N° 1 de la confiance depuis 10 ans, meilleure franchise immobilière 2020 et 2021, Laforêt a obtenu le label de Meilleur Employeur de France dans la catégorie « immobilier » décerné par le magazine Capital et l’institut Statista. Les collaborateurs, interrogés sur leurs conditions de travail, ont confirmé le caractère épanouissant et motivant de l’environnement dans lequel ils évoluent.

Pour les candidats qui souhaitent en savoir plus sur les possibilités de carrière au sein du réseau, Laforêt les invite à consulter ses offres d’emploi sur laforet.com, mais aussi à s’inscrire aux rendez-vous 100 % digital Visio Carrières afin d’en apprendre plus sur leur futur métier !

Plus d’information sur www.laforet.com

1. Enquête « Les métiers d’avenir » menée par LinkedIn sur les catégories de carrière dont le rythme de recrutement a le plus progressé par rapport à l’année précédente sur la période avril 2020 – octobre 2020.