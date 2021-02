Montreuil (93) s’engage financièrement aux côtés de SOS Méditerranée

Alors que le bateau Ocean Viking vient de reprendre la mer pour aller porter secours et assistance aux dizaines de milliers de réfugiés qui tentent de traverser la Méditerranée au péril de leur vie, la Ville de Montreuil a voté, ce 10 février, son adhésion à la plate-forme des collectivités solidaires de l’action de SOS Méditerranée.

C’est pour ne plus rester spectatrice de la longue liste des morts en Méditerranée (plus de 20 000 morts depuis 2014), ne pas détourner le regard et participer activement au financement de l’action de sauvetage en mer de l’association SOS Méditerranée et de son navire actuel l’Océan Viking que la Ville de Montreuil participe financièrement à cette nouvelle initiative.

Depuis 2015, l’Ocean Viking et avant lui l’Aquarius ont, par leur action en mer, sauvé d’une noyade certaine, 31 799 personnes.

En prenant ainsi publiquement position sur la question de l’assistance à personnes en danger en mer, Montreuil est fière de pouvoir témoigner de façon concrète son soutien aux valeurs universelles d’humanité, de fraternité, de solidarité et de respect de la dignité humaine que fait vivre au quotidien SOS Méditerranée. Ces valeurs sont celles de Montreuil.

Pour Patrice Bessac, maire de Montreuil et Halima Menhoudj, adjointe au Maire en charge de la coopération décentralisée, des populations migrantes et de la solidarité internationale, « L’adoption de cette délibération en Conseil municipal est le signe tangible du soutien de toutes les Montreuilloises et tous les Montreuillois à la mission vitale de SOS Méditerranée. C’est l’expression renouvelée de l’attachement de Montreuil à la solidarité et à l’accueil de celles et ceux qui mettent leur vie en danger pour trouver un refuge. »

Montreuil n’oublie pas que nombre de ses concitoyens ont connu ces parcours périlleux avant de pouvoir être accueillis sur son territoire.