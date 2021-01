Keys REIM se porte acquéreur d’un immeuble de 4.800 m² à Paris 18ème pour le réhabiliter en immeuble de bureaux répondant aux usages de demain

Keys REIM, société de gestion de portefeuille du groupe Keys Asset Management, annonce l’acquisition pour le compte de son dernier fonds à stratégie Value-Added,[1] du « Marcadet », un immeuble de 4.800 m², ancienne propriété de Médecins du Monde, situé dans le 18ème arrondissement de Paris.

A proximité immédiate du métro Marcadet-Poissonniers, dans un quartier en pleine mutation, Keys REIM entend repositionner ce bâtiment devenu obsolète en immeuble de bureaux répondant aux usages de demain. Le projet consiste à s’appuyer sur les qualités intrinsèques du bâtiment : de larges plateaux, une façade de caractère, un grand patio intérieur, de belles hauteurs, et d’en améliorer la valeur par la création d’un roof top avec une vue imprenable sur Montmartre et un travail d’amélioration de l’efficience des surfaces. Keys REIM entend ici proposer un immeuble répondant aux besoins « de l’après Covid19 » en mettant à disposition au rez-de-chaussée de nombreux espaces de services et de convivialité qui deviendront le cœur battant de l’immeuble et son centre de rencontre.

La stratégie Value-Added consiste à revaloriser des actifs à fort potentiel (aux fondamentaux sains, biens localisés, mais obsolètes) en vue de les repositionner en actif prime[2] et les revendre en phase avec les besoins du marché.

« Cette acquisition est un exemple concret de la stratégie Value-Added de Keys REIM et de la confiance que nous portons dans l’immobilier de demain. Nous sommes très heureux de cette acquisition qui représente une belle opportunité de mettre en œuvre nos convictions immobilières », indique Antonin Baigts, gérant de Keys REIM.

Le dépôt du permis de construire est prévu début 2021 pour une livraison mi-2023.[3]



Le financement a été réalisé auprès de MyPartnerBank. Keys REIM est accompagné de l’asset manager BC France dans l’acquisition et dans le développement du projet.

[1] Fonds en cours de commercialisation, réservé aux professionnels ou assimilés répondant aux conditions de l’article 423-27 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100 000 euros.

[2] En immobilier, un actif dit « Prime » recouvre plusieurs critères expliquant que son loyer facial soit plus élevé : une taille standard par rapport à la demande dans le secteur de marché, une excellente qualité de prestations techniques, la meilleure localisation pour un marché donné.

[3] Ces dates sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions du marché.