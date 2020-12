Déconfinement sensible pour la faune sauvage du Parc national du Mercantour à partir du 15 décembre 2020 !

Pour la faune sauvage de montagne, le 15 décembre est aussi une date cruciale ! Avec les nouvelles mesures sanitaires et la décision de maintenir les remontées mécaniques fermées, le massif du Mercantour va être une destination prisée par les visiteurs en mal de grands espaces. En raquettes, à pied ou en ski de randonnée, le territoire peut se visiter en toute liberté. Mais pas à n’importe quel prix ! Le Parc national du Mercantour souhaite faire quelques recommandation aux visiteurs afin que tous puissent découvrir le massif en toute sécurité, et dans le respect de la quiétude de la faune sauvage extrêmement fragile à cette époque de l’année.

En hiver, les animaux ne vivent que grâce aux réserves accumulées pendant l’été. Chaque dérangement les oblige à puiser dans leur stock d’énergie et réduit leurs chances de survie. La multiplication et la diversité des pratiques sportives et de découverte augmentent les risques. A chacun d’entre être conscient et d’adapter un comportement qui respecte les espèces et leurs milieux de vie. Le cœur du parc national du Mercantour est une zone de protection qui doit garantir la tranquillité des animaux, quels que soient leurs statuts.

N’oubliez pas que nous ne sommes que de passage sur leur territoire : quelques heures de froid pour nous contre quelques mois pour eux. Alors avec quelques règles simples, limitons au maximum les dérangements sur leur espace vital.

Restez discret, ne cherchez pas à vous approchez trop près, ne multipliez pas les traces, informez-vous, restez sur les itinéraires décrits et privilégiez votre sécurité.

Retrouvez tous les bons réflexes et comportements à adopter sur la plaquette « Chut ….. c’est l’hiver »

En savoir plus sur la faune en hiver : http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-connaissances/le-patrimoine-naturel/la-quietude-de-la-faune-en-hiver

Des zones spécifiques de protection sont aussi mises en place sur les sites les plus fréquentés pour préserver la quiétude de l’emblématique tétras-Lyre ou du gypaète barbu.

Tétras Quiet, des zone de protection pour une espèce emblématique de nos montagnes

Durant l’hiver, le tétras-lyre est en sursis face au froid et au peu d’alimentation disponible. Avec la fréquentation de son habitat hivernal, en raquettes et ski de randonnée, les visiteurs, sans le savoir peuvent déranger le tétras-lyre. Il peut y avoir un impact sur sa survie. Le Parc national du Mercantour a procédé à la création de zones, appelées « Tétras Quiet », visant à préserver l’espace occupé par les oiseaux en hiver tout en permettant la pratique des sports de neige. Le dispositif consiste en une matérialisation partielle de la zone de quiétude par des cordes équipées de fanions précisant la nature de la protection. La zone est ainsi balisée pour en restreindre l’accès uniquement en période hivernale. Pour en savoir plus : http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-connaissances/le-patrimoine-naturel/la-quietude-de-la-faune-en-hiver/pour-aller-plus-loin-zoom

Des zones de sensibilité majeure pour le gypaète barbu

Bien loin du sol et des igloos du tétras-lyre, le gypaète barbu n’en est pas moins une espèce fragile, notamment en hiver. En effet, l’hiver est sa saison de reproduction. Dès le mois de novembre, les parades des adultes commencent et vont se poursuivre jusqu’au choix du site de nidification en février. Cette période, jusqu’à l’envol du jeune en juillet, est très sensible. Un dispositif national de protection dit zone de sensibilité majeure (ZSM) définit des périmètres où certaines activités sont à proscrire, vous pouvez les consulter sur : http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-connaissances/le-patrimoine-naturel/la-faune-du-mercantour/gypaete-barbu

La montagne en hiver, un milieu à risque

La montagne en hiver est un milieu à risque, fortement soumis aux aléas climatiques. Se déplacer dans la neige requiert par ailleurs des compétences, un matériel et des attentions particuliers. Il est donc impératif de veiller à respecter certaines consignes de sécurité, dont se renseigner sur les conditions d’enneigement et le risque d’avalanche. Consultez la météo avant de partir. Emportez un équipement adapté aux exigences de la montagne.

Si vous ne disposez pas des connaissances et de l’expérience indispensables aux pratiques hivernales, l’encadrement d’un professionnel est nécessaire.



Une réglementation spécifique existe et s’applique en tout temps, vous pouvez la retrouver à cette adresse : http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/le-parc-national-du-mercantour/la-reglementation