LE MENTORAT : MODE D’EMPLOI

Guide pratique pour mettre en place des programmes de mentorat efficaces

On progresse plus vite à deux et chacun a un potentiel de savoirs et d’expérience à transmettre ou à recevoir.

C’est sur ce principe que repose le mentorat, de plus en plus apprécié des entreprises et des organisations.

Véritable outil de valorisation des compétences et de développement des talents de toutes les générations, cette pratique permet de concilier évolution individuelle, intelligence collective et objectifs de performance.

Son postulat est simple : organiser des chaînes d’entraide et d’échange de savoirs dans un environnement professionnel contribue à la meilleure santé des individus, rend les organisations plus agiles et favorise l’apprentissage permanent.

Mais l’expérience montre que le succès du mentorat repose sur la mise en place d’un « programme » structuré, comprenant plusieurs étapes spécifiques, et s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse.

À travers 42 fiches pratiques, de nombreux témoignages et des liens vers des vidéos de synthèse, cet ouvrage représente une véritable boîte à outils pour faciliter la mise en œuvre de cette démarche.

Il vous permettra de concevoir, déployer et accompagner des programmes de mentorat dans votre entreprise, votre administration ou votre association.