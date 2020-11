DGF complète sa couverture nationale en s’installant dans le sud-Ouest

DGF, acteur majeur des Métiers de Bouche, continue de développer son activité malgré le contexte et s’implante dans le sud-ouest de la France. À la suite de l’acquisition en mars dernier de Blédélices, DGF est désormais présent en Nouvelle-Aquitaine ainsi que dans une partie de l’Occitanie. Le partenaire des Chefs artisans boulangers-pâtissiers intègre une centaine de nouveaux clients dans son réseau et prépare l’année 2021 sous les meilleurs auspices.

Une nouvelle implantation prometteuse

Grâce à l’acquisition de Blédélices en mars 2020, DGF complète son maillage national avec une présence désormais dans le Lot-et-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde. Neuf mois plus tard, le premier bilan est très satisfaisant. DGF fournit 110 nouveaux clients dans ces 4 départements, soit 20% de plus qu’en 2019 à la même période.

Boulangeries, pâtisseries, salons de thé ou encore glaciers, il faut dire que le potentiel de ce secteur est important. On n’y recense pas moins de 1 830 points de vente en Boulangerie Pâtisserie…

Au total, Blédélices a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros depuis son arrivée il y a 9 mois au sein du groupe DGF.

C’est dans cette même dynamique que DGF entrevoit l’année 2021 avec un objectif de chiffre d’affaires de 3,2 millions d’euros. Pour y parvenir, l’entreprise va mettre l’accent sur la prospection et prévoit une augmentation significative de sa clientèle, passant de 110 à 180 clients.

« Le succès rencontré depuis notre arrivée en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie nous conforte dans ce choix stratégique. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner au quotidien les professionnels des Métiers de bouche dans la continuité et le développement de leur activité. Matières premières, produits finis et semi-finis mais également nouveaux outils destinés à les épauler pour une reprise d’activité adaptée au monde d’après, tout a été pensé pour les soutenir et les accompagner à 360° » se félicite Stéphane Corthier, Président DGF.

Une nouvelle organisation et une couverture nationale

L’arrivée de Blédélices au sein de DGF va entrainer la fusion de 2 entités, et ce afin de renforcer l’image de DGF au sein de cette région. C’est pourquoi, à compter du mois de Décembre, Blédélices et DGF Périgord-Limousin se réunissent sous un seul et même nom : DGF Aquitaine.

En faisant l’acquisition de Blédélices, DGF a complété sa couverture géographique et assure désormais des livraisons dans tout l’Hexagone (hors Corse).

À propos de DGF

Acteur majeur, innovant et engagé des Métiers de Bouche, implanté en France et dans 80 pays à travers le monde, DGF est partenaire des Chefs ainsi que des Artisans boulangers-pâtissiers depuis 1986. L’entreprise propose une large gamme de produits à forte valeur ajoutée au travers de ses marques propres. S’appuyant sur un solide réseau de Chefs, Meilleurs Ouvriers de France, Champion du Monde de Pâtisserie, DGF accompagne au quotidien les Artisans boulangers-pâtissiers dans la valorisation de leur savoir-faire et l’apprentissage de nouvelles techniques grâce à des formations dispensées par son école intégrée : l’Académie des Experts DGF. Enfin, DGF est l’instigateur d’un concours international de Haute Pâtisserie qui vise à promouvoir la pâtisserie à travers le monde : Le Mondial Des Arts Sucrés

Plus d’informations : http://dgf.fr/