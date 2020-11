4CAD Group devient partenaire d’ELO Digital Office France pour renforcer son offre sur la dématérialisation comptable

ELO Digital Office, éditeur de logiciels de gestion électronique de documents et de gestion de contenus, annonce la signature d’un nouveau partenariat avec 4CAD Group.

4CAD Group, dont le siège social est basé à Nantes, est l’activateur de la connexion des flux d’information pour les entreprises industrielles.

Spécialiste de l’intégration de solutions logicielles, 4CAD Group accompagne ses clients pour atteindre leurs objectifs de développement et d’efficacité opérationnelle.

Dénommés les Connexateurs, contraction de connexion (numérique) et d’accélérateur, activateur, créateur, acteur, accompagnateur, les experts de 4CAD Group sont au cœur des enjeux industriels pour connecter les systèmes numériques entre eux et accélérer les flux d’information à tous les niveaux : humain, numérique, technique et économique.

Les Connexateurs apportent une réponse globale et cohérente en réconciliant tous les flux de la chaîne numérique que sont les solutions de conception et de gestion de cycle de vie produit (PLM), de gestion d’entreprise (ERP), d’Internet des Objets (IoT) et de gestion de la relation client (CRM).

« L’innovation et la transformation digitale sont une nécessité pour les entreprises. En tant que Connexateurs des systèmes d’information, notre mission est d’accompagner ces évolutions sur tous les services de l’entreprise. La dématérialisation est l’un des enjeux forts pour la mutation des services RH et comptables » explique Pierrick Besnet, Directeur Commercial de 4CAD Group. « 4CAD Group a décidé d’intégrer à son offre la Suite ELO ECM pour renforcer nos propositions sur la gestion électronique des documents et la dématérialisation comptable. L’expérience utilisateur nous a séduits, la robustesse nous a conquis, et la forte capacité d’interconnexion de la solution ELO aux solutions PLM Windchill, ERP Sage X3 et CRM Salesforce, que nous distribuons, nous a convaincus ».

Frédéric Dupré, Directeur des Ventes d’ELO Digital Office France, précise : « Etant donné le savoir-faire de 4CAD Group dans le monde des systèmes d’information, nous sommes persuadés que nos solutions de GED, de Workflow et de dématérialisation des factures pourront constituer une réponse pertinente et efficiente aux besoins de ses clients. 4CAD Group possède une forte expérience, une implantation géographique locale et des ressources adaptées à l’accompagnement de nos clients (avant-vente, gestion de projet, formation, support après-vente…). Par ailleurs, depuis le début de nos échanges, la motivation et l’engagement des équipes techniques et commerciales de 4CAD Group nous confortent quant au succès de ce partenariat ».

A propos d’ELO Digital Office GmbH

ELO Digital Office GmbH développe des solutions de gestion documentaire, d’archivage numérique et de gestion des processus. En 1998, ELO Digital Office s’est détaché du groupe Louis Leitz pour devenir une unité autonome. Karl Heinz Mosbach, Matthias Thiele et Nils Mosbach en assurent la direction. Environ 736 collaborateurs travaillent pour ELO en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie, dont 360 en Allemagne. ELO Digital Office dispose d’un dense réseau de partenaires et entretient également de nombreux partenariats technologiques avec des fabricants de matériel informatique et de logiciels, par exemple Microsoft, SAP et IBM. Informations complémentaires : www.elo.com

A propos de 4CAD Group

Notre mission ? Construire aujourd’hui l’industrie de demain. Nos Connexateurs et Connexatrices vous accompagnent dans la mise en place d’un système d’information cohérent tirant profit de tout ou partie de chacune des briques PLM, ERP, IoT et CRM. Complémentaires, nos solutions de conception et de gestion de cycle de vie produit, de gestion d’entreprise, d’Internet des Objets et de gestion de la relation client, jouent un rôle stratégique. Utilisées conjointement, elles vous aident à vous concentrer sur ce qui vous distingue véritablement de vos concurrents : l’efficacité industrielle ! 4CAD Group : 250 collaborateurs – 8 agences (France, Suisse et Canada) – 42 millions d’euros de CA

Informations complémentaires : www.4cadgroup.com