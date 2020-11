Etex choisit GTT pour déployer son SD-WAN mondial

GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), leader mondial de la connectivité multi cloud des entreprises internationales, annonce que le leader mondial des matériaux de construction Etex, présent dans 42 pays, a choisi son service de SD-WAN managé pour connecter 80 sites en Europe, Amériques, Afrique, Asie et au Moyen-Orient. La solution SD-WAN de GTT s’appuie sur son backbone Internet Tier 1, associé à une connectivité cloud privée directe qui permet d’améliorer la performance des applications critiques. GTT fournit également des services de SIP Trunking à Etex.

Le service de SD-WAN managé de GTT permet à Etex de relier tous ses sites à travers le monde avec un réseau agile et sécurisé. Il augmente également la bande passante disponible pour de nombreux sites difficiles d’accès en combinant les connexions initiales et les liaisons de secours en une seule configuration intelligente, toujours active. Cela permet aux deux connexions de partager la charge du trafic quotidien, tout en offrant une option de secours redondante en cas de panne de l’une des deux liaisons. Le SD-WAN de GTT garantit également que le trafic applicatif circulant sur le réseau d’Etex emprunte toujours la route la plus directe et applique l’optimisation WAN pour les applications métier d’Etex hébergées dans le cloud Azure de Microsoft.

“Ensemble avec GTT, nous avons réussi à construire un réseau pérenne, qui s’adapte à notre parc de pare-feu existant tout en offrant tous les avantages d’une solution de SD-WAN managé agile et résiliente,” commente Bert Janssens, Responsable de la Technologie chez Etex.

“GTT a démontré sa capacité à soutenir notre activité grâce à son équipe hautement qualifiée et à ses services professionnels. Notre mise en œuvre a bénéficié de la grande expérience de GTT dans le déploiement de nombreuses technologies SD-WAN dans le monde entier. Nous prévoyons que cette solution va réduire de manière significative le coût de fonctionnement de notre réseau.”

“Nous sommes ravis d’aider d’Etex à atteindre ses objectifs métier, grâce à notre SD-WAN mondial sécurisé et haute performance et à nos services de SIP Trunking,” déclare Ernie Ortega, CEO par intérim de GTT. “Le partenariat que nous avons tissé avec Etex a été déterminant pour concevoir et développer ce réseau pérenne qui relie les salariés d’Etex, les sites de production et les applications cloud dans le monde entier.”

GTT relie les collaborateurs des entreprises dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. Ses clients jouissent d’une expérience hors pair grâce au leitmotiv des valeurs de GTT : simplicité, rapidité et agilité. GTT est propriétaire d’un réseau Internet mondial Tier 1 opéré par ses équipes, et fournit une suite complète de services de connectivité multicloud. Pour plus d’information sur GTT (NYSE :GTT), visitez gtt.net.

Etex est un spécialiste international des matériaux de construction. L’entreprise veut inspirer ses clients dans le monde entier à construire des lieux de vie toujours plus sûrs, plus intelligents, plus beaux.

Fondé en 1905 et basée en Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 13.000 personnes à travers le monde. Elle exploite 101 sites de production dans 42 pays. Etex favorise une culture collaborative et attentive, un esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients. Pour plus d’information : www.etexgroup.com