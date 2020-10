Informations produits et service au format numérique à destination des professionnels – la nouvelle application Villeroy & Boch

Du premier entretien avec le client jusqu’à la pose des produits, la nouvelle application Villeroy & Boch regroupe toutes les informations produites et les fonctions de service pertinentes au sein d’un outil numérique. Cette application soutient ainsi efficacement les installateurs, les collaborateurs de showrooms du commerce ainsi que les concepteurs et architectes dans leurs activités quotidiennes. Elle facilite non seulement la proposition de conseils compétents et personnalisés aux clients, mais aide également les partenaires professionnels, à réaliser un éventuel chiffre d’affaires supplémentaire par l’intermédiaire de recommandations de produit ciblées. L’application est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit sur PC, smartphone ou tablette.

Toutes les informations sur les produits sont disponibles en seulement quelques clics : les prix, les données techniques, les instructions de montage et les vidéos d’installation peuvent être consultés de façon claire et rapide sur site. Un scanneur de code-barres accélère l’affectation rapide des produits sur le chantier ou dans l’entrepôt.

De plus, l’application propose un configurateur de produit qui présente les conceptions de salle de bains de façon réaliste. Les résultats de conception sont regroupés dans un dossier d’échantillons qui facilite considérablement la saisie des offres suivantes. Les erreurs de commande appartiennent ainsi au passé. Outre les nombreuses combinaisons de modèles et de couleurs, des articles complémentaires que le conseiller peut proposer aux clients, sans être obligé de les chercher de façon laborieuse dans les listes de prix et catalogues sont affichés. La capacité de livraison et la disponibilité des produits sont donc visibles directement pendant l’entretien commercial.

Tout ceci fonctionne également sans connexion Internet. Une fois les données souhaitées téléchargées, celles-ci peuvent en effet être affichées en mode hors ligne à tout moment sur le smartphone et la tablette.

Avec l’application Villeroy & Boch, les partenaires commerciaux issus des domaines du commerce et de l’artisanat ainsi que les concepteurs et architectes disposent d’un outil numérique sophistiqué pour les assister dans leur travail quotidien. Véritable alternative à la liste de prix imprimée permettant de préserver les ressources, cette application contribue de façon importante à la durabilité et à la protection du climat.

Téléchargement et informations complémentaires : pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp