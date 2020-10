Les atolls ne se sont pas formés comme l’expliquait Darwin !

Mais alors comment se sont formées ces îles tropicales serties d’un anneau de corail ? Une publication de l’Ifremer et de l’Université américaine de Rice (Houston, Texas) questionne la théorie de Darwin sur l’origine des atolls enseignée dans le monde entier et la revisite au regard des nouvelles connaissances sur les changements du niveau des océans durant les 5 derniers millions d’années.

En 1842, suite à son long voyage à bord du Beagle où il fit étape en Polynésie et dans l’océan Indien oriental, Charles Darwin explique que les atolls sont la conclusion logique d’édifices volcaniques en affaissement: « la base sur laquelle le corail était principalement fixé, s’est affaissée ; et pendant ce mouvement descendant, les récifs ont grandi vers le haut de manière à rester dans la zone de lumière, jusqu’à former à des atolls ». Cette théorie est encore aujourd’hui couramment enseignée aux élèves et étudiants du collège à l’université, affichée dans les musées ou reprise sur Wikipédia, et bon nombres de pages internet sont consacrées à l’évolution géologique de ces joyaux océaniques.

Un pavé dans le lagon

« Grâce à des données géologiques tirées de forages et d’études sismiques de différents atolls (Maldives, Mururoa, Funafuti et Bassas da India) et à nos connaissances nouvelles des fluctuations passées du niveau de la mer, nous sommes aujourd’hui en mesure de retracer une histoire de l’origine des atolls bien différente de celle de Darwin», révèle Stéphan Jorry, chercheur en géosciences à l’Ifremer de Brest, précisant que celle-ci n’a rien à voir avec les processus d’affaissement d’anciens volcans comme le prétendait le père de la sélection naturelle.