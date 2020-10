HGA-Hubert Godet Architectes & Hardel Le Bihan Architectes livrent ensemble le nouveau Campus Orange à la Part-Dieu

La construction de deux immeubles neufs transforme l’usage du central Lacassagne, construit par André Gutton dans les années 1970 et valorise sa dimension patrimoniale.

Un projet conçu pour le bien-être des utilisateurs, avec des parcours et des espaces de travail favorisant l’interactivité, l’échange et la sérénité.

Deux extensions dont la volumétrie « collinaire » vient envelopper le bâtiment existant, et dont les versants accueillent des terrasses jardins dans le prolongement des bureaux.

Un lieu où travailler autrement, à l’air libre, en connexion avec la nature, la ville, l’horizon, pour favoriser l’épanouissement de nouveaux modes de travail et de collaboration.

Le central téléphonique Lacassagne est un édifice emblématique du quartier de la Part-Dieu. Construit en 1972 par André Gutton, architecte des bâtiments civils et palais nationaux dès les années 1930, il fait partie du patrimoine technique du groupe Orange. L’opération de regroupement régional des effectifs du Centre-Est prévoit l’accueil de 3 000 utilisateurs sur ce site fédérateur.

Le projet des agences HGA-Hubert Godet Architectes et Hardel Le Bihan Architectes place cette pièce remarquable au cœur du nouveau Campus Orange, qui connecte efficacement les trois entités (le central existant et ses deux extensions neuves) et libère les vues depuis et vers chacune d’entre elles pour un maximum d’ouverture à la ville et la lumière.

D’un point de vue urbain, le projet s’inscrit dans la régénération du secteur Part-Dieu souhaitée par les urbanistes de l’AUC, en respectant le bâti d’origine. L’ensemble forme un repère fort pour marquer ce renouveau, en lisière sud-ouest du quartier, vu depuis les rails et le grand paysage.