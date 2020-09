La Boule : un objet iconique pour l’éternité

Un concept des arts de la table innovant, un jalon dans l’histoire du design et une partie de l’ADN de Villeroy & Boch : « La Boule » de la designer Helen von Boch surprenait et séduisait déjà en 1971 en tant qu’objet design en avance sur son temps. 50 ans plus tard, Villeroy & Boch replace cette idée innovante dans un contexte contemporain et présente, avec La Boule, une version moderne de cette boule en porcelaine exclusive. Déclinée en quatre designs iconiques, La Boule apporte des notes pleines de variété dans la décoration d’intérieur et séduit les amateurs de design exigeants ayant un sens aigu des créations d’exception.

La rencontre de la fonctionnalité et de l’esthétique

Objet design et service de table empilable à la fois, La Boule séduit par sa symbiose parfaite entre fonctionnalité et esthétique. Cette boule en porcelaine se décompose en pièces comprenant deux bols, deux coupes plates, deux assiettes permettant une utilisation universelle ainsi qu’une assiette à servir en Premium Porcelain et constitue ainsi de façon compacte un service pour deux personnes. Reconstituée, il s’agit d’un objet design exclusif qui impressionne sur la table ou dans la pièce, elle est parfaite pour les petites habitations et attirent tous les regards dans les grandes pièces.

Quatre décors – quatre styles

Les quatre différentes esthétiques permettent d’apporter des notes individuelles différentes : La Boule black et La Boule white séduisent par leur design subtile et élégant alors que La Boule black & white joue avec les contrastes. La Boule memphis se présente comme une véritable icône de design avec son décor Memphis au design expressif.

Les deux modèles La Boule discrets en noir et en blanc impressionnent par leur sobriété élégante : que ce soit en version blanche brillante ou avec une surface mate et un toucher naturel en noir intense. Les couleurs et structures de surface créent ici un lien avec les collections Manufacture réussies de Villeroy & Boch.

L’esthétique de La Boule black & white produit un effet original en jouant sur les contraires et les contrastes. Les couleurs noir et blanc ainsi que les textures de surface brillantes et mates créent un charme attrayant pour les yeux et le toucher et attirent toute l’attention dans la pièce.

Se démarquant des looks noir et blanc subtiles, La Boule memphis se distingue avec audace. Pour son décor, Villeroy & Boch a revisité de façon moderne le style du groupe de design milanais « Memphis » qui, avec ses conceptions, faisait fureur dans les années 80. Inspiré de réalisations originales qui plaisaient par leurs couleurs très contrastées, leurs combinaisons de formes et de matières inhabituelles et des décorations ludiques de meubles, de textiles et de céramiques, le design de La Boule memphis séduit irrésistiblement aujourd’hui. Des rayures noires et blanches y côtoient des surfaces colorées en orange, rose et bordeaux. Le résultat est un objet d’exception qui attire tous les regards, avec audace, caractère et détermination.