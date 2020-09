USINAGE CNC EN LIGNE AUSSI EN ACIER INOXYDABLE 316 : Weerg garantit la plus haute qualité en un minimum de temps

Weerg innove une fois de plus en répondant aux besoins des mécaniciens en élargissant sa gamme de procédés avec l’introduction de l’acier inoxydable 316, l’un des matériaux les plus polyvalents et les plus recherchés. Pour ce métal inoxydable, la société offrant l’usinage CNC en ligne et l’impression 3D entièrement fabriqués en Italie, a mis en place une ligne de production dédiée à son siège à Gardigiano, près de Venise. L’acier 316, qui rejoint les aciers au carbone 39 et C45 déjà présents dans la gamme, est fraisé avec les meilleurs outils Sandvik, Hitachi, Emuge et Ceratizit sur des centres d’usinage 5 axes continus entièrement automatisés grâce à l’utilisation de robots anthropomorphes. Le département CNC de Weerg, unique en son genre en Italie, est en fait composé de 10 centres d’usinage Hermle C42U, chacun équipé de deux batteries de 5 pièces, et des derniers tours multitâches Smooth de Mazak Integrex, qui garantissent la plus haute précision du marché. Toutes les chaînes de production sont constamment mises en place sur des protocoles de qualité optimale, dans le but de garantir les meilleurs résultats même avec les délais de livraison extrêmement rapides qui caractérisent le service de Weerg. La rapidité et l’efficacité, ainsi que la simplicité d’utilisation de la plateforme et de la machine à devis en ligne ont toujours été les atouts fondateurs de Weerg, née du désir d’apporter simplicité, qualité et ponctualité au secteur de la fabrication mécanique et des additifs.

« Notre département R&D travaille constamment à l’élargissement de l’offre« , explique Francesco Zanardo, directeur général de Weerg. « L’acier inoxydable en particulier est depuis longtemps très demandé par nos clients à travers tous les canaux de communication avec lesquels nous gérons le dialogue constant avec nos interlocuteurs. Grâce à sa polyvalence exceptionnelle, l’acier inoxydable 316 se prête à un large éventail d’applications, garantissant une construction rapide mais de qualité supérieure ». Parmi les propriétés les plus appréciées, citons son excellente résistance à la corrosion, sa facilité de nettoyage, son excellent coefficient d’hygiène et la simplicité de sa transformation et de son forgeage. En outre, l’acier 316 ne subit pas de magnétisation en cas de refroidissement total, ce qui élargit encore ses utilisations, qui vont de l’automobile à la construction de machines spéciales, y compris pour le secteur de l’alimentation et des boissons, en passant par la construction de pièces structurelles et de pipelines. Adapté au secteur alimentaire, l’acier inoxydable convient également aux batteries de cuisine et aux services domestiques, aux boîtes de boisson et aux produits alimentaires. Sa résistance à la plupart des corrosifs le rend adapté aux applications dans l’industrie chimique, aux composants soumis à la corrosion et à l’utilisation dans des environnements de travail exigeants. Elle se prête notamment à la construction d’instruments délicats tels que des réservoirs de gaz liquéfiés, des échangeurs de chaleur, des équipements de contrôle de la pollution et d’extraction des fumées.

« Quelques semaines seulement après son lancement, Weerg a déjà passé de nombreuses commandes en acier inoxydable, tant auprès de grandes entreprises que de petits studios de design », conclut Zanardo. « Parmi les procédés les plus populaires actuellement en demande, on trouve les plaques, les pièces de structure, les supports, les composants esthétiques pour le secteur de l’ameublement et du textile, les composants pour l’industrie automobile et nautique, ainsi que pour l’industrie pneumatique et hydraulique.