Viagimmo ouvre une nouvelle agence à Vannes

Après Saint-Malo, Viagimmo, réseau spécialiste du viager (libre ou occupé) ouvre une deuxième agence en Bretagne en s’implantant à Vannes. Le réseau est déjà présent aux Sables-d’Olonne, Bordeaux, Marseille, Nantes, Lille, Versailles, Orléans, et Rouen et de nouvelles ouvertures sont prévues à Montélimar, Paris XV, Paris XVI et Tours. L’agence Viagimmo de Vannes est dirigée par Franck Momeja. Retours sur son parcours.

Franck Momeja a démarré sa carrière en tant que commercial puis a exercé durant 15 ans le métier d’agent immobilier avant de rejoindre une société de courtage en crédit immobilier. Attaché à la notion de contact humain et sensible aux vertus sociales du viager, Franck Momeja a décidé de renouer avec son passé d’agent immobilier, mais en se spécialisant dans la transaction viagère.

« Par le passé, j’ai accompagné de nombreuses personnes qui souhaitaient investir dans l’immobilier, tout en donnant du sens à leurs démarches. Le viager répond parfaitement à cette vision, car il propose un contrat équitable entre les deux parties. Dans le cadre du viager occupé, ce dispositif permet aux seniors de pouvoir rester à leur domicile en percevant des revenus complémentaires tout en offrant la possibilité à des acquéreurs d’accéder à la propriété grâce à une décote de prix. De plus, ce type de transaction est unique car les échanges entre les vendeurs et les acheteurs se poursuivent au-delà de la signature chez le notaire. Le métier de viagériste est une vraie aventure humaine.».

Le réseau Viagimmo accompagne et forme les candidats souhaitant se spécialiser en viager immobilier et vente à terme sous sa licence de marque. Sa fondatrice, Sophie Richard, elle-même viagériste, juriste et agent immobilier aux Sables-d’Olonne a transposé son modèle économique local à l’échelle nationale.

Inauguration de l’agence Viagimmo Vannes

Jeudi 10 septembre à 18h30

A l’agence Viagimmo Vannes – 26 rue Thiers – 56000 VANNES

02 90 69 02 70– vannes@viagimmo.fr

Ouvert du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 puis de 14h à 19h. Le samedi sur rendez-vous