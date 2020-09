GT WORLD CHALLENGE EUROPE : 6 HEURES DU NURBURGRING NELSON PANCIATICI CHEZ CMR POUR L’ENDURANCE CUP !

Après de bons débuts dans le GT World Challenge Europe Sprint Cup à Misano au volant de la Bentley Continental GT3 de l’équipe CMR, avec notamment un podium en compagnie de Jules Gounon, Charly Bourachot a proposé à Nelson Panciatici de participer aux 3 courses d’Endurance Cup, dont les fameuses 24 Heures de Spa Francorchamps, plus grande course de GT au monde !

Nelson, qui connait bien les rouages de l’Endurance, avec notamment 2 titres de Champion d’Europe en ELMS, 7 participations et deux podiums aux 24 Heures du Mans en catégorie LMP2, s’appliquera à poursuivre sa découverte du GT World Challenge Europe et du GT3 pour aider son équipe à bien figurer dans un plateau d’un niveau incroyablement relevé.

Associé au pilote officiel Bentley, Seb Morris, et au pilote junior Bentley, Pierre-Alexandre Jean, Nelson portera les couleurs de Q8Oils, son sponsor historique, bien visible sur l’élégante livrée verte de la Bentley Continental GT3 N°107 du team d’Alès. Très heureux de pouvoir prendre part à cette fin de saison passionnante, Nelson Panciatici est évidemment particulièrement motivé :

« Le GT World Challenge Europe Endurance Cup est le championnat le plus relevé des catégories GT et je suis très heureux de pouvoir y participer. Découvrir les 24 Heures de Spa Francorchamps est une chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. C’est probablement la course la plus relevée aujourd’hui en termes de niveau de pilotage, vous avez plus de 30 voitures usine ou soutenues par un constructeur qui se battent pendant 24 Heures !

Je remercie Charly de m’avoir accordé sa confiance et de me permettre de piloter la Bentley Continental GT3 en Endurance Cup, une catégorie que je continue à découvrir et dans laquelle les petits détails sont très importants afin d’être performant. La qualité de mes nouveaux coéquipiers, Seb Morris et Pierre Alexandre Jean, devrait nous permettre de nous battre aux avant-postes, mais il nous faudra également un peu de réussite pour signer un beau résultat ! »

La prochain rendez vous du GT World Challenge Europe Endurance Cup aura lieu les 5 et 6 août sur le circuit du Nürburgring en Allemagne et toute l’équipe CMR a tout mis en œuvre pour pouvoir viser un bon résultat !

