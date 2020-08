SHURE LANCE UN NOUVEAU SYSTÈME NUMÉRIQUE SANS FIL ACCESSIBLE ET PERFORMANT, QUI S’AJUSTE AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS DU SON

Pionnier de la microphonie sans fil, Shure franchit une nouvelle étape avec le lancement de SLX-D, un système numérique sans fil aux performances avancées qui, même dans un environnement RF encombré, offre aux salles de jauge modeste une grande fiabilité de la liaison HF et une excellente qualité sonore à un coût raisonnable. Configuration simplifiée, conception mécanique repensée, cette nouveauté vient compléter le catalogue de systèmes numériques sans fil de Shure, en remplacement de la version analogique initiale SLX.

UNE TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE SANS FIL AVANCÉE SANS ÊTRE SURDIMENSIONNÉE

Petites salles de spectacle, café-théâtres, salles municipales, séminaires d’entreprise… Si, dans l’industrie du live, certains espaces ne nécessitent pas l’utilisation de plus de 4 à 8 canaux sans fil, les productions n’en demeurent pas moins exigeantes, naviguant dans un contexte économique et technologique toujours plus contraignant. Lors d’un événement live, même dans une salle de jauge modeste, la parfaite continuité du signal audio se doit d’être assurée sans risquer le moindre décrochage ni artefact, malgré un environnement RF chargé. Avec SLX-D, Shure permet désormais aux professionnels du son de bénéficier d’une technologie numérique sans fil avancée, sans qu’elle soit pour autant surdimensionnée par rapport à leurs besoins en matière d’équipement.

Près de 70 ans après le lancement du tout premier microphone sans fil au monde – le Vagabond 88, Shure continue d’amener la transition de l’industrie vers la technologie numérique sans fil, développant une vaste gamme de systèmes aussi sophistiqués qu’efficaces du point de vue du spectre. L’arrivée de SLX-D marque une nouvelle étape dans le catalogue de systèmes numériques sans fil de Shure, confortant ainsi sa position de leader sur le marché du sans fil.

« L’usage des technologies sans fil ne cesse de croître dans l’industrie événementielle. Et avec l’introduction de la 5G, le secteur va continuer de voir le spectre disponible se réduire. C’est pour cette raison qu’au cours de ces dernières années, nous n’avons eu de cesse de faire évoluer nos technologies sans fil dans leur conception-même, afin de permettre la présence simultanée d’un nombre toujours croissant de liaisons sans fil, sans aucun compromis sur la qualité audio. Dans notre catalogue, ULX-D et Axient Digital sont des systèmes haut de gamme utilisés dans le cadre de grands événements pour leur donner une ampleur inédite. Mais les professionnels du son n’ont pas toujours besoin d’utiliser 40 à 60 canaux sans fil. C’est pourquoi nous avons tenu à repenser le système analogique initial SLX pour proposer une version numérique qui bénéficie des mêmes avantages que nos systèmes existants en termes de fiabilité, de robustesse et de qualité audio, mais à un coût qui reste raisonnable pour un théâtre de quartier, une école, une collectivité locale ou encore une petite entreprise de location », explique Tuomo George-Tolonen, Senior Director Pro Audio, Western Europe, chez Shure.

FIABLE, ROBUSTE, ÉCOLOGIQUE ET SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE AUDIO

Le système numérique sans fil SLX-D offre aux professionnels du son 3 fois plus de canaux sur la même bande de fréquence qu’un système analogique, des options de recharge intelligentes et une facilité d’utilisation accrue, avec en plus deux types de récepteurs (un ou deux canaux) et d’émetteurs (micro à main et bodypack) :

Efficacité spectrale maximale pouvant accueillir jusqu’à 32 canaux dans 44 MHz, même dans un environnement RF encombré, sans risque de décrochage ou d’artefacts. SLX-D assure une grande fiabilité de la liaison HF grâce à un schéma de modulation numérique à haute performance et une qualité du signal optimale.

Excellente qualité audio. Un son clair, précis, naturel et intelligible, grâce à une plage dynamique supérieure à 120 dB permettant de gérer des sources sonores très variés, sans distorsion.

Technologie rechargeable. Jusqu’à 8 heures d’autonomie en utilisation continue que ce soit avec des piles AA standard ou l’accu lithium-ion optionnel, rechargeable sur une station de charge en réseau à 2 emplacements.

Facilité d’utilisation. Un scan complet et efficace de l’environnement HF en quelques secondes, même pour un système de plus de 30 canaux, grâce aux fonctions Guided Frequency Setup (assistant de configuration de fréquence) et Group Scan (scan de groupe) qui permettent de configurer plusieurs canaux en attribuant automatiquement des fréquences à tous les récepteurs via des connexions Ethernet.

« Le lancement de la gamme SLX-D marque une étape importante dans l’histoire de Shure qui investit dans le wireless depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, nos technologies sans fil se retrouvent dans un nombre incalculable d’événements de toutes sortes, des plus grandes scènes musicales aux plateaux télé, en passant par les planches de théâtre et les séminaires d’entreprise. Je suis convaincu qu’à l’instar du SM58 ou de l’Axient Digital, notre nouveau système SLX-D saura s’imposer rapidement comme une référence dans sa catégorie, aussi bien dans le live que dans l’intégration audiovisuelle », ajoute Thomas Delory, Channel Manager Pro Audio, Shure France.

En savoir plus : www.shure.com/slx-d