Royole s’associe à TUTA pour les premières publicités portables avec écran flexible dans le sport en direct

Royole Corporation, pionnier et leader mondial du secteur des technologies flexibles, annonce son partenariat avec le fabricant de vêtements de sports Tuta afin de produire les premiers vêtements incorparant des écrans publicitaires entièrement flexibles pendant le sport en direct. Dans le cadre du retour basketball européen avec le FIBA Hoptrans 3×3 en juillet, tous les arbitres portent ces dispositifs Royole lors des matchs officiels.

La première partie du tournoi a eu lieu le 3 juillet 2020 en Lituanie. 4 arbitres portaient ces écrans flexibles sur leur maillot avec les logos des différents sponsors de l’événement.

L’écran flexible de Royole est à la fois fin et léger : 85 grammes pour 7,8 pouces. Il n’est donc d’aucune contrainte pour les arbitres durant le match. Pendant ce temps, le contenu de l’écran, images et vidéos qui changent au cours du match, est géré grâce à une application.

Depuis le développement de l’écran le plus fin du monde (0.01mm) en 2012, Royole a pour ambition d’innover en matière d’écrans et de capteurs sensibles. Ce partenariat est un tournant dans les domaines de la technologie flexible et de la publicité. Les premiers matchs ont pu montrer que ces écrans étaient facilement portables.

« Nous avons décidé de nous associer avec Royole car nous souhaitions ce qui se fait de mieux en matière d‘écrans flexibles sur le marché. Ce partenariat s‘est développé sur plusieurs années. Les écrans flexibles intégrés aux vêtements des arbitres se sont révélés incroyablement performants. L‘intégration de cette technologie révolutionnaire dans les maillots, qui restent frais et légers, montre le bien-fondé de l‘utilisation des écrans flexibles et le leadership de Royole dans ce domaine », se félicite Valentinas Navikauskas, PDG de Tuta. « C‘est un grand moment, non pas uniquement pour la technologie flexible mais également pour la publicité dans le sport en live. La publicité du futur se porte bien. Avec le retour du sport en direct après une longue absence, ce partenariat témoigne d‘une vision pertinente de ce que l‘avenir peut nous offrir. Nos écrans ultra minces et entièrement flexibles sont robustes et efficaces, ce qui les rend parfaitement adaptés aux produits vestimentaires », explique Dr Bill Liu, PDG de Royole. Avec une audience de plus 50 millions de personnes, c’est la première fois qu’une telle technologie est utilisée pour la publicité dans le sport en live. Cela ouvre la voie vers une publicité plus dynamique et riche là où les logos et les marques étaient statiques jusqu’à présent. De nombreuses possibilités sont à prévoir dans l’avenir de la publicité.

À propos de Royole Corporation

Fondé par des diplômés en ingénierie de Stanford en 2012, Royole s’est donné pour objectif d’améliorer la façon dont les gens perçoivent leur univers et interagissent avec celui-ci. L’entreprise développe et fabrique des technologies et des produits d’interface homme-machine de nouvelle génération, tels que des écrans souples, des capteurs souples et des appareils intelligents. On lui doit des avancées technologiques majeures telles que l’écran couleur AMOLED souple le plus fin au monde et des capteurs souples (2014), le premier casque de cinéma virtuel 3D pliable (2015) et le premier tableau de bord automobile incurvé au monde, conçu à base de composants électroniques souples (2016).Royole s’est vu décerner de nombreux prix internationaux pour ses innovations technologiques et la rapidité de sa croissance. Titulaire de plus de 1800 titres de propriété intellectuelle et procédés, la société diffuse ses brevets sous licence et propose des services et des solutions de fabrication à grande échelle d’applications électroniques souples grâce à sa plateforme novatrice « Flexible+ ». Avec le soutien de leaders de la finance mondiale, Royole a édifié une nouvelle unité de production d’écrans souples d’une surface de 1,1 million de mètres carrés, à Shenzhen en Chine, représentant un investissement total de 1,7 milliard de dollars US. Royole dispose de bureaux à Fremont en Californie, à Hong Kong et à Shenzhen en Chine. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.royole.com.