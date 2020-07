« VIVONS FORT, VIVONS SPORT » AVEC LA NOUVELLE GAMME CHARAL DÉDIÉE AUX SPORTIFS

Engagée dans la compétition sportive auprès du skipper Jérémie Beyou, Charal a développé ces dernières années une véritable expertise en matière de nutrition sportive. Aujourd’hui, la marque la met au service de tous les Français qui bougent ! Charal lance ainsi sa toute première gamme de plats complets dédiée aux sportifs. Pour son lancement, Charal Sport est proposée en exclusivité dans l’enseigne Lyophilise & Co à Lorient en boutique et en ligne.

BIEN MANGER ET SE FAIRE PLAISIR EN MODE SPORT

Au-delà de l’activité physique, le sport est devenu ces dernières années l’expression d’un véritable style de vie sain et actif pour des millions de Français. Les activités de plein air notamment, comme la course à pied, la randonnée, le trekking, l’escalade, le vélo, ou encore la navigation contribuent à accélérer le recours à des produits nomades adaptés aux besoins des sportifs réguliers. C’est à leur attention que Charal a développé Charal Sport, une offre de repas complets stérilisés à base de viande de bœuf 100 % française. Alliant efficacité énergétique, praticité et goût , cette nouvelle gamme s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui veulent booster leur organisme lors d’un effort physique modéré à intense.



Sur le marché du plat cuisiné dédié au sport outdoor, où l’offre se concentre autour des produits lyophilisés, Charal a souhaité apporter plus de praticité : les produits Charal Sport ne nécessitent pas d’eau potable pour leur remise en œuvre, contrairement aux lyophilisés. Ils se réchauffent au bain-marie et se dégustent directement dans leur emballage. Pour les plus pressés ou ceux qui privilégient un équipement minimum lors de leurs sorties, la recette de la Salade de bœuf peut également se consommer froide. Ces plats se conservent à température ambiante pendant plusieurs mois : une gamme idéale donc pour une consommation nomade.

Charal Sport bénéficie évidemment du savoir-faire de la marque dans l’univers du plat cuisiné, tout en apportant de la variété sur ce marché avec des recettes « plaisir » sans compromis sur le goût.

Charal Sport est ainsi particulièrement bien adaptée aux activités extérieures en autonomie alimentaire (voile, trek, randonnée, trail, alpinisme…) et accompagne les efforts du sportif. Les recettes, conçues sur une base de répartition équilibrée entre féculents, viande de bœuf et légumes, couvrent ainsi à la fois les besoins quantitatifs du sportif (apports énergétiques) et qualitatifs (apports en macro et micronutriments, notamment en protéines), sans négliger le plaisir à la dégustation qui peut s’avérer clé dans des périodes de stress intense où l’appétit n’est pas toujours au rendez-vous. Elles ont été approuvées par les skippers du C haral Sa iling Team, Jérémie Beyou et Christopher Pratt, lors de la dernière Transat Jacques Vabre 2019 et elles repartiront à bord de l’Imoca Charal sur le prochain Vendée Globe

« Je souhaitais profiter en mer comme sur terre d’une alimentation qui soit la plus saine et la plus naturelle possible. Les plats en sauce ont été rapidement mis de côté. D’une part, la sauce ne “nourrit” pas et elle impose pour sa conservation l’ajout d’additifs. J’ai également un fort attrait pour la cuisine du monde, notamment asiatique. La marque a tenu compte de ces contraintes dans les recettes pour me proposer des plats qui me conviennent parfaitement. » Jérémie Beyou

Pour le lancement de Charal Sport, la marque a choisi le magasin spécialisé dans la nutrition sportive Lyophilise & Co à Lorient, berceau du Pôle Course au large, et voisin du Charal Sailing Team. Les produits sont également commercialisés sur le site Internet de l’enseigne : www.lyophilise.fr.