Deuxième édition de « StreetPacking » : quand le Palais Brongniart déclare sa flamme aux Parisiens

Mercredi 10 juin, le Palais Brongniart a inauguré la deuxième édition de « StreetPacking », son événement street art, en collaboration avec la Ville de Paris, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) et l’École Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques de la Ville de Paris (EPSAA). Tout l’été, le message « Vous m’avez manqué… » s’affichera ainsi sur les colonnes de la façade principale de l’ancienne Bourse de Paris.

Après deux mois de confinement dû à la crise sanitaire du Covid-19, il est temps pour les Parisiens de se réapproprier leur ville, leurs quartiers et les monuments qui leur sont chers. Le Palais Brongniart a rouvert ses portes pour quelques événements dans le strict respect des consignes sanitaires, il était donc temps de renouer avec les Parisiens en leur faisant passer un message fort, inspiré par les événements des derniers mois.

19 étudiants de l’EPSAA ont mené une réflexion pour trouver le meilleur slogan possible afin d’illustrer au mieux les espoirs et les attentes nés de cette crise. « Vous m’aviez manqué… », c’est donc la déclaration d’amour d’un lieu emblématique du paysage parisien à ceux qui passent quotidiennement sur son parvis et, au-delà, à tous ceux qui ont aujourd’hui l’envie de repartir de l’avant et laisser derrière eux cette période difficile. Avec l’opération « StreetPacking », le monument historique souhaite profiter de sa visibilité pour donner la parole à la jeune génération et incarner un message fort commun d’unité et de résilience. Le Palais Brongniart est prêt pour la relance et décidé à s’engager pleinement, avec confiance, dans l’avenir.

Géré aujourd’hui par le groupe GL events, l’un des leaders internationaux dans la gestion d’espaces événementiels, le Palais Brongniart reste un lieu d’échanges et de rencontres, l’un des tout premiers centres de congrès et d’événements de la capitale, porteur d’une philosophie d’actions autour de l’innovation économique, sociale et solidaire. Ce monument historique entend accueillir en son sein toutes les nouvelles formes d’innovations et d’expressions artistiques pour s’ancrer résolument dans la modernité.