UNITED WE STREAM FRANCE DÉVOILE LA PROGRAMMATION DE SES PREMIERS ÉVÉNEMENTS

Sous l’égide de Technopol, United We Stream, le plus grand club numérique du monde, ouvre ses portes dès le 4 juin pour proposer aux amateurs·trices de musiques électroniques plusieurs heures de livestreams de DJs variés, tournés en direct dans des lieux iconiques de la vie nocturne. Diffusées sur les réseaux sociaux et sur ARTE Concert du jeudi au dimanche, ces prestations donneront lieu à une levée de fonds organisée via la monétisation des flux et un système de dons qui seront reversés aux clubs, structures, artistes, promoteurs, équipes techniques et de production mis en péril à cause de la situation provoquée par le coronavirus. Cette initiative permettra donc d’apporter une solution financière tangible à l’écosystème musical, tout en fédérant ses acteurs et sa communauté.

Après avoir dévoilé la semaine dernière les premiers artistes ayant rejoint l’initiative, parmi lesquels Arnaud Rebotini, Bambounou, Cassius, Cassie Raptor, François X, Marina Trench, Mezigue, Miley Serious ou Sentimental Rave pourront se produire dans des clubs et lieux iconiques de la capitale, comme La Java, Rex Club, Wanderlust, Glazart, Ground Control ou encore Badaboum, il est temps d’annoncer la programmation de la première semaine.

Max Le Disez est un des directeurs artistiques du projet accompagné par Jakob Saulière et Lorenzo Lacchesi, tous membres de l’équipe Technopol. « La programmation de United We Stream France a été pensée comme un festival que l’on pourrait suivre de semaine en semaine, nous explique Max Le Disez. C’est notre déclaration d’amour à la scène française dans ce qu’elle a de plus créatif et iconoclaste. Dans le contexte actuel, une multitude de lieux festifs sont en péril et menacent de fermer, c’est pourquoi United We Stream s’inscrit comme une main tendue à ces espaces qui invitent tout au long de l’année les talents de demain de la scène française. C’est la meilleure alternative que nous avons trouvée pour les soutenir en ces temps difficiles, mais également pour permettre à tout notre écosystème d’exercer son métier, les directeurs·trices artistiques programment, les clubs reçoivent des artistes, les artistes jouent, les techniciens·nes travaillent… Il est essentiel de faire travailler toutes ces personnes si discrètes et indispensables au bon fonctionnement de nos soirées. UWS, c’est notre hommage aux acteurs·trices de notre scène, notre moyen de mettre les artistes français en lumière et de démontrer l’importance des clubs dans la culture. Mais surtout, c’est l’occasion de nous rappeler que cette période n’est que temporaire et que le meilleur reste à venir. »

À l’occasion de son opening le jeudi 4 juin, United We Stream France investira La Java de 19 h à minuit et accueillera Kiddy Smile, Cassius, Crystallmess, Miley Serious et Crame. Pour ce premier événement, Matyouz et Giselle Palmer accompagneront les sets avec une performance inédite. Ils seront suivis le 5 juin par Bambounou, Maud Geffray, Airod, Minimum Syndicat (live) et Cassie Raptor, qui se réuniront au Petit Bain aux mêmes horaires pour la deuxième soirée du club numérique. Le livestream du samedi 6 juin aura lieu de 19 h à minuit depuis le Rex Club et inclura les sets de DJ Deep, Mézigue, Chloe, Darzack (live) et Louise Chen. Le lendemain, enfin, nous retrouverons S3A, Marina Trench, Manaré, Tour Maubourg et Cheetah pour la dernière session de la semaine qui se déroulera au Ground Control avec un format 17 h-22 h.