PREMIERE VICTOIRE POUR NISSAN E.DAMS EN FORMULE E

Oliver Rowland, pilote de l’équipe Nissan e.dams, a remporté la première victoire de l’équipe, lors de la cinquième manche de l’ABB Formula E Race at Home Challenge, formule virtuelle jugée comme étant la meilleure course de la série e-sports jusqu’à présent.

Rowland a montré un rythme soutenu dès le départ, se qualifiant à la troisième place sur le circuit de Berlin, après une seule journée d’essais sur la piste virtuelle de Tempelhof nouvellement créée.

Rowland a pris un très bon dès départ, clé du succès de ce genre de courses virtuelles, et s’est immédiatement installé dans une bataille passionnante avec le groupe de tête de trois pilotes. Au septième tour, Rowland a effectué une manœuvre superbe dans une épingle, lui permettant de dépasser deux voitures d’un coup et prendre ainsi la tête de la course. Il a maintenu son avance jusqu’à l’arrivée, repoussant la pression constante de l’arrière.

Ce dépassement parfaitement réussi et la première victoire virtuelle de l’équipe, rendent hommage à la journée Go Nissan, célébrée chaque année le 23 mai. En japonais, la date du 23 mai se prononce Go (5), Ni (2), San (3).

Sébastien Buemi s’était, lui, qualifié à la 11e place et a franchi la ligne d’arrivée en 12e position.

Cette nouvelle compétition constitue le summum de la course dans le monde virtuel, remplaçant cette saison les courses réelles. Pionnier de la mobilité 100% électrique, Nissan a été le premier constructeur japonais à s’engager en Formule E, lors de l’introduction des monoplaces Gen.2. Cette compétition au cœur des villes et sans émission à l’échappement correspond parfaitement à la vision de marque Nissan Intelligent Mobility, qui anticipe la façon dont les voitures sont conduites, propulsées et intégrées à la société.

Le défi ABB Formula E Race at Home Challenge permet de collecter des fonds pour l’appel mondial de l’UNICEF en faveur de la lutte contre le coronavirus, afin d’aider les enfants à rester en sécurité, en bonne santé et à s’informer face à la pandémie.

OLIVER ROWLAND

« Enfin, je vais pouvoir porter la casquette du vainqueur! J’ai fait beaucoup d’efforts dans mon entraînement de course virtuelle récemment, je suis donc ravi de ce bon résultat aujourd’hui. J’ai été déçu après la dernière course à Hong Kong, et aujourd’hui, il y avait une grande pression de la part du pilote derrière moi, mais c’était une bonne course. J’ai vraiment apprécié, aussi éprouvant que cela ait été, et tout cela pour une si bonne cause. »

SEBASTIEN BUEMI

« J’ai terminé 12e et me suis qualifié à la 11e place ; c’est ma meilleure qualification jusqu’à présent. Je m’améliore donc à chaque fois, et j’attends avec impatience la semaine prochaine car je pense que je pourrais être dans le peloton de tête, voire mieux… »