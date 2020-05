InsideBoard lève 25 millions d’euros pour permettre aux entreprises de réussir leur transformation numérique

AXA Venture Partners, avec la participation d’Orange Ventures et d’ISAI Cap Venture entrent au capital d’InsideBoard, 1ère plateforme digitale de conduite du changement.

La start-up InsideBoard, éditeur de la 1ère plateforme SaaS de conduite du changement basée sur l’intelligence artificielle, lève 25 millions d’euros lors d’un deuxième tour de financement (Série B) mené par AXA Venture Partners avec la participation d’Orange Ventures, d’ISAI Cap Venture, structuré par Alpha Capital Partners UK et avec le soutien de ses partenaires bancaires dont la BPI, rejoignant ainsi leur fonds historique Entrepreneur Venture, également présent lors de ce tour.

25 millions d’euros pour accélérer sa croissance à l’international

Les fonds d’investissement vont permettre à InsideBoard d’accélérer son expansion, aux Etats-Unis notamment, son développement produit, porté par l’intelligence artificielle, et rendre autonomes ses partenaires conseil avec la sortie prochaine d’une nouvelle version de son API. Enfin, elle va permettre d’accélérer la croissance de ses équipes, nécessaire pour répondre à la demande et maintenir le très bon taux de satisfaction clients, certifiés par l’organisme indépendant ScoreFact, qu’enregistre la start-up depuis sa création.

L’ambition d’InsideBoard : devenir la plateforme SaaS de référence pour engager les équipes à distance dans la réussite de la transformation

Les entreprises n’ont plus le choix, elles doivent révolutionner leur conduite du changement pour réussir. Jusque-là, 75 % des projets de transformation échouaient car ils étaient basés sur une approche traditionnelle de la conduite du changement axée essentiellement sur la formation. Avec InsideBoard, les entreprises disposent d’une plateforme unique, réunissant tous les leviers clés d’engagement, pour sécuriser l’adoption des projets de transformation par les collaborateurs, quel que soit leur lieu de travail.

La plateforme digitale InsideBoard utilise l’intelligence artificielle et repose sur une approche par objectifs inspirée de la méthode OKR (Objectives & Key Results), popularisée par Google, qui permet de motiver et fédérer les équipes autour des succès attendus.

« L’intelligence artificielle d’InsideBoard permet de comprendre les mécanismes d’engagement de chaque collaborateur, et de le guider pas-à-pas jusqu’à la réussite de ses objectifs. Grâce à InsideBoard, le collaborateur peut désormais être connecté à ses communautés de projets, suivre ses progrès et s’engager simplement comme il le fait déjà dans ses applications quotidiennes », déclare Yohan Bentolila, CTO et co-fondateur InsideBoard.

InsideBoard est aujourd’hui un acteur majeur de la conduite du changement digitale. Le cabinet de conseil Gartner, a nommé la plateforme InsideBoard parmi les leaders du segment « Digital Adoption Solutions », plateformes indispensables à la réussite des projets de transformation. L’éditeur de logiciels Salesforce a, quant à lui, décerné prix du partenaire ISV français 2020 à InsideBoard dans la catégorie “Customer & Partner Success”.

« La crise du Covid 19 est clairement un catalyseur pour une adoption plus rapide de solutions digitales, pour permettre aux employés et aux équipes de travailler plus efficacement et aux sociétés de se transformer plus rapidement. La conduite du changement est en effet un élément clef pour la transformation des entreprises. En offrant au marché la 1ère plateforme SaaS de conduite de changement basée sur l’intelligence artificielle, InsideBoard se positionne aujourd’hui, en particulier dans le contexte actuel, comme un acteur de référence au service des entreprises qui mènent des projets majeurs de transformation et qui veulent y impliquer étroitement leurs collaborateurs. Nous sommes très heureux de mener ce tour de financement d’InsideBoard et d’accompagner Michaël, Yohan et leur équipe dans cette aventure. Nous sommes convaincus que c’est un moment clef pour InsideBoard et que le produit va connaître le même succès à l’international que celui rencontré en France », souligne François Robinet, Managing Partner, AXA Venture Partners.

« Si nous devions tirer une leçon de la situation inédite que nous vivons, c’est la priorité pour les entreprises de maintenir un lien continu avec leurs employés. La digitalisation est la première réponse, et elle implique de réinventer de A à Z les processus, les habitudes et les relations professionnelles. InsideBoard propose la solution digitale de conduite du changement la plus complète du marché. En réunissant toutes les briques indispensables (social, gaming, e-learning, KPIs) et en plaçant chaque collaborateur au centre des attentions, leur plateforme intelligente est aujourd’hui le facteur clé du succès des projets de transformation. Nous sommes fiers d’annoncer notre entrée au capital d’InsideBoard et avons hâte de l’accompagner dans la prochaine étape de son développement, à l’international », affirme Rémi Prunier, Investment Manager, Orange Ventures.

Jean-David Chamboredon, Président exécutif d’ISAI, explique : « Le marché des plateformes de gestion du changement est encore très fragmenté entre les solutions de e-learning, de gamification, les guides interactifs, les réseaux collaboratifs d’entreprise… InsideBoard propose une approche unifiée et personnalisée par collaborateur permettant un accompagnement et un monitoring performant des programmes de changement. »

Bertrand Folliet, Associé Directeur Général Délégué Entrepreneur Venture, déclare pour sa part : « Après avoir participé au premier tour de financement, nous sommes heureux et fiers de continuer à accompagner cette équipe talentueuse dans les prochaines étapes de son développement en France et à l’étranger. »