Le nouveau concept de Clubs de Sport RITM, dans les starting blocks pour préparer l’avenir et sa réouverture avant l’été !

Form Développement est un réseau de 19 centres de remise en forme principalement répartis en France, comptant plus de 35 000 adhérents et racheté par Ekkio Capital en 2015.

En Février 2020, Form Développement faisait évoluer son offre en proposant une approche inédite, RITM, pour vivre une nouvelle expérience sportive sociale innovante et premium qui s’inscrit dans un marché du fitness en pleine mutation.

Quelques mois plus tard, dans ce contexte inédit, RITM adapte sa stratégie de développement, accélère sa transformation digitale et prépare ses clubs et ses cours pour une réouverture en toute sécurité dès le mois de juin si le gouvernement donne son accord.

Fort de son expérience au sein du cabinet de conseil Roland Berger, un des leaders mondiaux du Conseil en Stratégie, où il a développé d’abord à Paris puis à l’échelle mondiale, dans les bureaux canadiens, le Centre de Compétences Hospitality & Loisirs abordant avec ses clients les grands sujets de transformation (distribution multicanal, émergence des plateformes en ligne, transformation des modèles ou enjeux d’expérience client), Alexis Gardy Président de Form Développement depuis 2019, garde pour objectif d’imposer RITM dans le paysage sportif français comme une expérience inédite personnalisée, reposant sur des technologies réellement innovantes, au service des hommes et des femmes tout en s’accordant à leur rythme de vie.

Les transformations changent de cadence en période de crise !

De nouvelles habitudes sportives et une personnalisation de l’offre qui prend tout son sens

Un accompagnement en salle et en dehors via le digital

« Cette crise sanitaire, comme toutes les crises, accélère les transformations et bouleverse profondément les habitudes » explique Alexis Gardy. « En effet, de nombreux français ont débuté une activité sportive pendant cette période de confinement et on assiste à une démultiplication du sport à la maison via les outils digitaux. »

Dès le 2e jour de confinement, RITM a proposé des cours vidéos gratuits de 10 minutes ouverts à tous sur ses réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Youtube) et dès la 2e semaine, RITM lançait 4 cours live par jour qui rencontrent toujours un réel succès.

Avec l’individu au centre de sa proposition, RITM a été pensé comme un lieu d’entraînement et un lieu d’échanges : un véritable refuge où les maîtres mots sont innovation, bienveillance et inspiration avec la présence constante de coachs experts dédiés au suivi de tous les membres. En mode digital, cette valeur a également pris du sens. Cette crise a profondément et probablement durablement fait évoluer l’interaction non-physique entre les coachs et leurs élèves.

« Nous l’avons constaté dans la montée en gamme progressive des cours qui basculent tous dans un modèle soit « réservé aux membres » soit « payants via des plateformes tiers ». Demain, cette professionnalisation de ce contenu digital premium devra avoir une valeur pour le client et donc une valeur monétisable. A la réouverture des clubs, le positionnement de RITM, qui était de faire tomber les murs de la salle de sport et de réconcilier la pratique du sport en salle et celle en extérieur, va vraisemblablement s’accentuer. Nous allons passer d’un marché de pratiquants de salle de sport à une cible de personnes ayant envie de faire du sport ! » poursuit Alexis Gardy.

RITM, le sport à emporter … à consommer à son rythme !

Dès sa création, l’objectif des clubs RITM était de mettre au diapason un souci de bien-être individuel de plus en plus fort associés à des rythmes de vie changeants, intenses et connectés.

Les capsules vidéos créés pour le confinement seront enrichies et viendront alimenter la proposition de valeur de RITM à la réouverture des clubs.

« Nous étions déjà persuadés qu’il fallait être présent sur tous les canaux de distribution et d’interaction avec nos membres. Cette crise le confirme. Pour nos clients nomades, souvent en voyage, nous souhaitons leur offrir la possibilité de rester en contact avec son club et ses coachs à distance soit par l’accès de cours vidéo en live ou par l’utilisation de capsules vidéo mises à disposition. C’est le Sport à emporter ! Ce contexte inédit a permis à nos adhérents de se familiariser avec le sport à distance. Cela ne veut pas dire que les français ne feront plus que du sport derrière un écran… ils en feront davantage !

Nous entrons dans une nouvelle ère de consommation sportive ; la découverte d’une activité ou d’un coach en ligne et le plaisir de venir vivre l’expérience en club. » ajoute Alexis Gardy.

RITM, prêt pour une réouverture maitrisée dès le 2 juin !

En interaction permanente avec les autorités représentatives du secteur et les mises à jour du Haut Conseil pour la Santé publique, Form Développement souhaite une réouverture avant l’été de ses clubs de sport et de ses piscines : une réouverture prudente afin de ne pas contribuer à la propagation du virus mais une réouverture pour éviter, comme le Premier Ministre l’a souligné, la théorie de l’effondrement.

En cette période d’épidémie de COVID-19, la priorité de Form Développement est d’assurer la sécurité de son personnel et de ses clients. Demain, les professionnels du fitness seront en première ligne pour participer à la sécurité sanitaire des personnes souhaitant faire une activité physique encadré et dans un lieu dédié, mais également pour éviter la « deuxième vague » épidémique du fait du retour des mouvements de population, dans des villes qui sortent de plusieurs mois de confinement. C’est pourquoi des mesures strictes sont mises en place pour la réouverture avec comme objectifs : protéger les vies, relancer les entreprises, sauver les emplois.

Il est important de rappeler également qu’une grande majorité des adhérents français de clubs de sport se disent prêts à revenir dès la réouverture de leur salle.

Form Développement prend 3 engagements forts :

UNE GESTION DE LA CAPACITÉ déjà systématique dans les clubs du groupe.

Fréquentation en temps réel avec la capacité d’adapter le nombre de personnes en salle. Le nombre de personnes en salle en temps réel sera consultable via les applications de Form Développement.

1 personne pour 5 m2. Tous les engagements sont pris pour cette organisation au m2 sachant que le Haut Conseil de la Santé Publique recommande 1 personne / 4 m2

Badgeuse entrée et sortie : Tous les clubs sont équipés de badgeuse, tous les accès aux clubs sont contrôlés, à l’entrée et le seront également à la sortie. Cela permettra d’effectuer un comptage précis des membres présents dans le club en temps réel.

Réservation obligatoire pour les cours collectifs avec le basculement sur réservation de la totalité des cours collectifs pour éviter tout attroupement devant une salle de cours.

Ajustement du nombre de personnes par cours en réduisant le nombres d’adhérents en fonction du nombre de m2 de salles. Par exemple pour une salle de 30 personne d’habitude, le cours sera réduit à 15 personnes.

AMÉNAGEMENT DES CLUBS

Mise en page de distributeurs de gel hydroalcoolique dans tous les endroits stratégiques des clubs ;

Installation de plexiglass à l’accueil

Marquage au sol pour bien mesurer les espaces de distanciation physique

Adaptation du flux en club avec une circulation à sens unique pour éviter les contacts et les croisements dans les escaliers et les couloirs.

1 machine sur 2 : un nouvel aménagement de tous les espaces pour créer une distance entre les adhérents et créer de la rotation sur le parc machines

UN PROTOCOLE SANITAIRE pour protéger les adhérents et les salariés du groupe

Port du masque pour tous les salariés

Des procédures de ménage adaptées

Des équipes pour aider et encourager les adhérents à nettoyer leurs machines avant et après usage. Des règlements intérieurs modifiés et des gels désinfectants à la disposition de tous dans de nombreux endroits stratégiques

Pas de serviettes du club. Les adhérents doivent venir avec leur serviette personnelle.

1 colonne sur 3 pour les vestiaires et les casiers pour respecter les distances de sécurité

RITM de demain …

Dans ce contexte de gestion de crise, la priorité pour Form Développement est donnée à la réouverture de ses clubs dans de bonnes conditions sanitaires pour tous. Toutefois, la stratégie de développement orchestrée par Alexis Gardy est ralentie mais toujours en marche.

Après l’inauguration de RITM en février dernier, la mutation du réseau HealthCity reste un objectif à court terme. Pour amorcer le changement, Form Développement prévoit d’accélérer la transformation de l’offre sportive de tous les clubs HealthCity sur le concept de RITM. Transformer l’intérieur des clubs, en proposant une véritable refonte de la valeur sportive et la mise en place d’une expérience premium basée sur l’ultra-personnalisation et l’accompagnement individuel.

RITM se veut une véritable marque lifestyle avec une approche immersive qui connecte le sport et l’esprit avec la restitution de tous les mètres carrés sous exploités pour créer de nouveaux espaces sportifs ou de service (parcours ‘Five’, espaces de co-working, bar à jus …). Les salles ouvertes sur le sport à l’extérieur font tomber les barrières traditionnelles entre sport en salle et à l’extérieur en proposant une conciergerie sportive pour tous les sportifs runners, cyclistes ou autres avec l’accès aux vestiaires et aux services RITM et les parcours Running Club et Runnin City pour sortir des sentiers battus et faire découvrir le quartier avec un coach.

Le plan de transformation extérieur des clubs se poursuivra dans un second temps. Avec cette stratégie, Form Développment souhaite devenir le 1er réseau de salle de sport premium de référence français. Un positionnement luxe ouvert au plus grand nombre à Paris et en région avec un tarif de base de 125 € par mois.

https://ritm-sport.fr/