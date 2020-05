Testo partage son expertise dans son nouveau webinar : « Contrôle d’accès aux sites industriels et aux ERP : quels sont les bons outils de mesure de température pour garantir la sécurité de vos employés ? »

La crise du Covid-19 a métamorphosé l’organisation de toutes les entreprises françaises. Elles doivent dès aujourd’hui anticiper la sortie de confinement et préparer leur Plan de Reprise d’Activité tout en garantissant la sécurité de leurs salariés.

Avec son nouveau webinar gratuit consacré à la présentation des outils de mesure de température des personnes, Testo, spécialiste des appareils de mesure, met son expertise technique au service de toutes les entreprises. L’objectif : les informer et les aider à mettre en place les solutions de mesure infrarouge les plus pertinentes pour contrôler les accès aux sites industriels et aux ERP et détecter les personnes fiévreuses.

Webinar testo : 30 minutes d’informations et d’échanges en ligne

Animé deux fois par semaine par Philippe Guérin, expert de la thermographie infrarouge Testo, le webinar gratuit dédié aux outils de mesure de température des personnes s’adresse aux responsables sécurité des entreprises de tous secteurs (industrie, agro-alimentaire, restauration, BTP, gestionnaires, …). S’appuyant sur une présentation extrêmement didactique, il aborde en 30 minutes :

• Le principe du rayonnement infrarouge : tous les corps émettent un rayonnement, les outils de mesure tels que les thermomètres infrarouge et les caméras thermiques analysent ces rayonnements.

• Les différences de fonctionnement entre les thermomètres infrarouge et les caméras thermiques :

Le thermomètre infrarouge réceptionne le rayonnement du corps qu’il a en face de lui. Il focalise les ondes infrarouge qu’il perçoit et les oriente vers un capteur qui transforme cette énergie en signal électrique. Celui-ci est ensuite converti en valeur de température. La qualité d’un thermomètre infrarouge est liée à l’optique qui permet d’obtenir des indications de rapport de cible exprimant une moyenne de température sur une surface. Plus le rapport est élevé, plus la cible de mesure est petite. Plus on s’éloigne de la cible, plus la surface de mesure est grande et moins elle est précise. La mesure de température doit donc être effectuée au niveau du front de la personne, sans lunette, à une distance de 50 cm par un agent de sécurité muni d’équipements de protection.

La caméra thermique est munie de capteurs qui réceptionnent les rayonnements du corps et les convertissent en valeur électrique et ensuite en valeur de température. Chaque pixel correspond à une moyenne de température mesurée. La résolution de l’image et donc la précision de la caméra dépendent du nombre de pixels. La mesure de la température s’effectue au creux de l’œil, surface où l’échange thermique est le plus intéressant à prendre en compte. Grâce à ces caractéristiques, la caméra thermique permet de faire des mesures plus précises, de contrôler simultanément un plus grand nombre de personnes, et à une plus grande distance que le thermomètre infrarouge. La détection d’une personne fiévreuse est donc plus facile à constater. Selon les modèles de caméras thermiques, comme par exemple la testo 890, une alarme est déclenchée automatiquement si la valeur de température détectée est supérieure à la consigne enregistrée. L’image peut être déportée sur un écran d’ordinateur ou une tablette afin de sécuriser encore plus l’agent de contrôle.

• La présentation de ses différentes gammes de thermomètres infrarouge comme testo 830 et les caméras thermiques telles que testo 872 et testo 890 ayant la particularité de signaler les personnes fiévreuses par bip sonore.

Le webinar se conclut par un tchat de questions/ réponses.

Un module de formation en ligne pour en savoir plus

En complément de ce webinar, Testo propose une formation en ligne pour tous les opérateurs et utilisateurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances techniques sur ce sujet. D’une durée de 2 heures, il fait le point sur les techniques utilisées, détaille les consignes d’utilisation afin de ne pas commettre d’erreurs d’interprétation et met en avant les préconisations d’utilisation d’un thermomètre infrarouge et d’une caméra thermique destinés à la mesure de la température corporelle.

A l’issue de la formation, un guide de bonne pratique est adressé à chaque participant.L’inscription à ce module se fait sur le site internet de testo : www.testo.fr

Webinar et module de formation en ligne, testo reste au plus proche des entreprises pour les aider à assurer la sécurité de leurs salariés et réussir la reprise de leur activité avec des outils de mesure fiables et de qualité.