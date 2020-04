La marque de prêt-à-porter 64 adopte Kiliba pour augmenter les ventes de son site Internet

Des dizaines de commandes par mois générées par Kiliba, un ROI de 350%

La marque de prêt-à-porter basque 64 a définitivement adopté Kiliba, le premier module d’email marketing 100% autonome, après avoir fait partie des testeurs de la première heure. Depuis un an, Kiliba génère des dizaines de commandes supplémentaires sur son site Internet chaque mois, en automatisant la relation avec les visiteurs du site. L’outil a désormais remplacé son ancienne solution de relance de panier abandonné.

« Il nous a été proposé de tester Kiliba dans sa phase de développement et très vite, nous avons été séduits. Nous avions déjà un outil de relance de panier abandonné mais nous n’avions aucune visibilité sur le chiffre d’affaires et les ventes qu’il générait. Kiliba va au-delà de la relance de panier abandonné car il nous permet de communiquer auprès de tous les clients qui s’identifient sur notre site, même s’ils ne vont pas jusqu’à l’acte d’achat. En fonction de leur parcours de visite, un email leur est automatiquement envoyé pour proposer une vente croisée ou promouvoir les produits regardés et les nouveautés, en plus de la relance de panier abandonné. Surtout, nous avons des rapports détaillés qui nous permettent de voir le chiffre d’affaires généré, le taux de conversion, le taux d’ouverture, le taux de clic. », témoigne Anne-Cécile Salaün, Responsable e-commerce de 64.

Kiliba récupère les données clients enregistrées dans Prestashop, l’outil e-commerce de la marque, et envoie un email personnalisé à ceux qui visitent son site, pour prolonger la relation. Les 17444 emails envoyés par Kiliba ont généré un chiffre d’affaires de 14800 euros.

64 constate un retour sur investissement de l’ordre de 350%.

A propos de Kiliba

Kiliba est une jeune startup française passionnée de marketing et de nouvelles technologies. Ses fondateurs travaillent depuis plus de 10 ans dans l’industrie du marketing relationnel. Kiliba est le 1er module d’email marketing, 100% autonome,de la conception de l’email jusqu’à son envoi en passant par la sélection des produits promus. Il constitue un levier exceptionnel pour générer des ventes et fidéliser une communauté.

Site web : https://kiliba.com/

A propos de 64

Créée en 1997, 64 est la marque au logo du département des Pyrénées-Atlantiques. Proposant des articles pour toute la famille, l’ensemble des collections est créé à Guéthary, au bord de l’océan. Marque locale par excellence, et pionnière en la matière, 64 met en avant l’art de vivre et les valeurs du Sud-Ouest. Elle propose des vêtements décontractés aux motifs évocateurs de la région (surf, plage, rugby, pelote basque, voiture vintage), mais également des pièces plus travaillées (polos, chemises, cirés…). 64 possède 9 boutiques : Anglet, Arcachon, Bayonne, Biarritz, Espelette, Guéthary, Hossegor, Pau, Saint-Jean-de-Luz.

Site web : https://www.64.eu/fr/