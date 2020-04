Kiliba, partenaire de Prestashop sur #RestartFromHome, active deux nouveaux scénarios de Relation Client

Les nouveautés : Bienvenue et Anniversaire clients

Kiliba, le premier module d’email marketing 100% autonome, annonce l’activation de deux nouveaux scénarios : l’un pour annoncer la bienvenue aux nouveaux inscrits et l’autre pour leur souhaiter leur anniversaire. Ces scénarios permettent d’envoyer des emails de façon totalement automatique et de manière ultra-ciblée. Kiliba s’appuie sur des algorithmes d’intelligence artificielle pour déterminer les messages à envoyer aux bonnes personnes, avec les bons produits, au bon moment.

Par ailleurs, Kiliba s’associe à Prestashop dans l’opération #RestartFromHome visant à aider les petits et moyens acteurs qui ont fermé boutique à se remettre de la crise générée par le COVID-19 en sautant le pas du site e-commerce. A court terme, ce peut être une solution pour écouler leurs marchandises en stock et conserver les clients actuels. A long terme, ce site pourra soutenir l’activité physique avec un canal supplémentaire permettant d’acquérir de nouveaux clients. L’initiative #RestartFromHome offre un accès à un groupe Facebook avec des guides, des tutoriels, du mentorat, des réductions et des promotions des partenaires de Prestashop, dont Kiliba fait partie, avec son offre d’un mois d’essai gratuit.

Les deux derniers scénarios activés par Kiliba sont :

· Bienvenue

Parce que le ressenti des premiers pas d’une relation pèse pour 78% de la satisfaction globale d’un client, Kiliba propose à ses clients e-commerçants d’envoyer un email mettant en avant ses produits « stars » trois jours après leur ouverture d’un compte client. Cet email contient 6 produits stars : les 3 produits les plus vendus et les 3 produits les plus visités. Kiliba s’assure qu’un client ne reçoive jamais un produit qu’il vient d’acheter.

· Anniversaire clients

Parce que les emails d’anniversaire sont 3 fois plus cliqués que les emails promotionnels classiques, Kiliba propose aux e-commerçants de profiter de l’occasion pour fidéliser leurs clients en leur souhaitant un bon anniversaire, et pourquoi pas en leur faisant un cadeau. Kiliba envoie un email au client une semaine avant son anniversaire, avec des bons de réduction, et un autre le jour même. L’intelligence artificielle de Kiliba choisit les 3 produits qu’ils sont le plus susceptibles d’acheter. Cela peut générer de nouvelles ventes.

Et parce que Kiliba est une start-up agile, elle s’adapte à l’actualité et est heureuse de proposer un scénario sortie de confinement. Parce qu’un client heureux a deux fois plus de chance d’acheter, Kiliba propose de célébrer la fin du confinement avec les clients actifs. Dès lors que ce scénario est activé, Kiliba envoie un email enthousiaste mettant en avant les 3 produits les plus vendus et les 3 produits les plus visités ces dernières semaines, avec des liens directs sur le site Internet.

A propos de Kiliba

Kiliba est une jeune startup française passionnée de marketing et de nouvelles technologies. Ses fondateurs travaillent depuis plus de 10 ans dans l’industrie du marketing relationnel. Kiliba est le 1er module d’email marketing, 100% autonome,de la conception de l’email jusqu’à son envoi en passant par la sélection des produits promus. Il constitue un levier exceptionnel pour générer des ventes et fidéliser une communauté.

Site web : https://kiliba.com/