Hestika France et les machines-outils Citizen-Cincom pour le secteur médical

Hestika France, spécialiste de la vente de machines-outils de tournage, fait désormais partie intégrante du groupe japonais Citizen Machinery. Ce dernier a développé des machines orientées « médical » -commercialisées par Hestika France dans l’hexagone et au Maghreb-, dotées de caractéristiques spécifiques et d’options qui répondent parfaitement aux exigences de ce secteur de pointe. Depuis plus de 20 ans, la marque de tours à poupée mobile Citizen-Cincom figure parmi les leaders sur le marché spécifique de production de dispositifs médicaux.

Quand productivité rime avec haute précision

Les machines-outils Citizen-Cincom sont reconnues pour leur grande précision, critère n° 1 pour l’usinage dans le secteur médical. Notamment grâce aux broches et vis à billes de haute précision -conçues et fabriquées par le constructeur- qui équipent les machines. Mais aussi grâce à l’adoption de sondes de compensation thermique qui assurent la stabilité de la machine.

Ces machines remportent un vif succès auprès des fabricants de dispositifs médicaux car elles offrent une grande rapidité d’exécution. En effet, la Commande Numérique Citizen-Cincom de la machine apporte une grande puissance de calcul et une gestion performante des courses outils. Les machines sont plus rapides : jusqu’à 15 à 20% de diminution du temps de cycle, à gamme d’usinage équivalente, par rapport aux références du marché.

Tout en restant sur une base ISO, la simplicité de programmation et de réglage répond à la réduction des tailles de lots de production. Les machines Citizen-Cincom font preuve, en effet, d’une grande rapidité de mise en service.

Des machines pour le dentaire, le rachis et l’orthopédie

Une nouvelle Citizen-Cincom L12 : très attendue dans le médical

Best-seller dans le segment des petits diamètres, la L12 VII voit arriver une évolution avec la L12 X, très attendue dans le domaine du médical où une grande polyvalence est requise, en plus d’une rapidité d’exécution optimale.

Grâce à son 2ème axe Y, les utilisateurs de tours à poupée mobile ne sont plus contraints de se tourner vers des machines de passage 20mm pour usiner sur 3 axes en contre-broche. Les possibilités de montage en broche principale évoluent et il est possible d’équiper jusqu’à 38 outils au total, dont une unité motorisée triple orientable de 0 à 90°.

Construction du bâti, rigidité et puissance évoluent pour accompagner cette montée en capacité, et la L12X peut également être équipée de la technologie LFV pour maitriser la fragmentation des copeaux dans les inox chirurgicaux et le titane.

La Citizen-Cincom D25 : 2 peignes, 3 axes Z, 3 axes Y

La machine D25, disponible depuis 18 mois, rencontre un vif succès dans sa catégorie. Elle est dotée d’un axe B et de 2 peignes indépendants (dont l’un a une course Z de 50mm).

Elle est capable d’usiner en 5 axes simultanés grâce à la nouvelle CN Mitsubishi Meldas 800. L’argument fait mouche auprès des fabricants de dispositifs médicaux, qui peuvent programmer leur fraisage en avance, par dent, comme sur un centre d’usinage.

Sa rigidité et puissance de calcul en fait probablement la machine double peigne la plus rapide sur le segment 20 – 25mm. Disponible en version LFV, la D25 peut également être équipée en option du grappin d’éjection numérique, très apprécié sur les M16 et M32, et qui permet d’évacuer en douceur les pièces où toute marque est proscrite.

Nouvelle Citizen-Cincom M32 : un classique réinventé

Une nouveauté de taille pour 2020 : l’arrivée en mars de la 5ème génération de la M32, véritable vaisseau amiral de la gamme Citizen-Cincom. La M32 est dotée d’impressionnantes capacités multifonctions pour l’usinage de pièces à très haute valeur ajoutée, telles que vis orthopédiques, plaques ou rachis.

La puissance et le couple sont augmentés en contre-broche et sur les outils motorisés de la tourelle. Le travail avec et sans canon est possible et le passage en barre peut être porté de 32 à 38mm.

La CN Mitsubishi Meldas 800 permet l’usinage en 5 axes simultanés, et les possibilités d’outils en reprise arrière sont augmentées.

La porte est plus grande et dotée d’une large vitre, ce qui améliore l’accessibilité et la visibilité. Le grappin d’éjection ainsi que l’éjecteur numérique sont conservés, pour le plus grand bonheur des utilisateurs de cette machines dont les possibilités sont inédites sur ce segment de marché.

Une offre complète orientée solution client

La machine, aussi performante soit-elle, ne se suffit pas à elle-même. Ainsi les services études et méthodes de Hestika France proposent un environnement complet de solutions périphériques. L’équipe « Etudes, programmation et mise en service » est composée de 5 personnes expérimentées en production de dispositifs médicaux.

La technique d’arrosage est essentielle pour les matières comme le titane ou certains inox. Ainsi l’arrosage HP est étudié et intégré à Ayze, dans le nouveau bâtiment de Hestika France, afin de rapprocher offre et demande client.

Les contraintes d’évacuation des copeaux et des pièces sont prises en compte, et l’intégration de porte-outils spécifiques est courante, notamment pour le forage profond et le tourbillonnage. Il existe aussi un panel de solutions pour l’intégration d’électro-broches à haute fréquence, en broche principale ou contre-broche, en positionnable ou sur axe B numérique.